Мужчины в возрасте 22 лет выехать не смогут? Нардеп 'слил' в сеть документ об изменениях правил пересечения границы Украины, но есть уточнения

Обнародовано постановление, которое устанавливает новые правила пересечения границы для мужчин в возрасте 18-22 лет. Выезжать за пределы страны смогут только мужчины в возрасте 18-21 года включительно.

Видео дня

Мужчины от 22 лет уже не смогут покидать территорию Украины. Изменения вступают в силу на следующий день после официального опубликования документа, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Однако депутат Александр Федиенко заявил, что официально постановление по 18-22 годам еще не напечатал Кабмин.

"Алексей просто слил в сеть, технический документ. Который вчера видели многие нардепы, но только один это слил. Популизм он такой. Ждем официальный документ от кабмина", - добавил он.

Мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет для выезда за границу необходимо иметь военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко пояснил, что для пересечения границы эта категория граждан должна предъявлять паспортный документ, который дает право на пересечение границы, и военно-учетный документ или его электронный вариант по требованию пограничников на пунктах пропуска. Пропуск граждан состоится после официального опубликования изменений и вступления их в силу.

Демченко уточнил, что это требование не касается лиц, определенных в пунктах 2-14 правил, то есть граждан, занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Выезд за границу этих лиц возможен по-прежнему только в служебных командировках.

Что предшествовало

26 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. По ее словам, речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста. Правительство согласовало все детали с военным командованием, а изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления.

Ранее президент Владимир Зеленский предлагал упростить выезд за границу для молодых украинцев до 22 лет. По словам Свириденко, этот вопрос регулируется Кабинетом министров и не требует принятия отдельного закона Верховной Радой.

В то же время в парламенте зарегистрирован законопроект, который меняет порядок выезда из Украины для призывников и военнообязанных в возрасте до 25 лет. Его инициатором стал народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский вместе с группой парламентариев.

В документе предлагается четко прописать, что ограничение на выезд не распространяется на призывников и военнообязанных, которые в текущем или следующем году еще не достигли возраста призыва по мобилизации. Кроме того, в статью, регулирующую выезд военнослужащих, добавляется уточнение "если иное не установлено законом".

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в закон о мобилизации, которые будут касаться студентов и работников образования. В частности, предлагается оставить отсрочку только для тех студентов, кто начал обучение не позднее года достижения предельного возраста отправления на прохождение военной службы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!