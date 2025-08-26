Кабмин обновил правила пересечения границы для мужчин до 22 лет: что изменится

Кабинет министров Украины обновил порядок пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Правительство согласовало все детали с военным командованием, и в ближайшее время новые правила начнут действовать на практике.

Видео дня

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста.

"Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за рубежом. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления", – говорится в заявлении.

Что предшествовало

Ранее Владимир Зеленский предлагал упростить выезд за границу для молодых украинцев до 22 лет. Премьер-министр Юлия Свириденко отмечала, что этот вопрос регулируется Кабинетом министров и не требует принятия отдельного закона Верховной Радой.

В то же время в парламенте зарегистрирован законопроект, который меняет порядок выезда из Украины для призывников и военнообязанных в возрасте до 25 лет. Его инициатором стал народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский вместе с группой парламентариев.

Документ предлагает четко прописать, что ограничение на выезд не распространяется на призывников и военнообязанных, которые в текущем или следующем году еще не достигли возраста призыва по мобилизации. Кроме того, в статью, регулирующую выезд военнослужащих, добавляется уточнение "если иное не установлено законом".

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в закон о мобилизации, которые будут касаться студентов и работников образования. В частности, предлагается оставить отсрочку только для тех студентов, кто начал обучение не позднее года достижения предельного возраста отправления на прохождение военной службы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!