Зеленский: РФ за месяц запустила более 2800 дронов по Украине, нужны сильные решения

Только в ночь на воскресенье, 15 июня, Россия направила на украинские города и села более 180 ракет и дронов, большинство из них смогли сбить защитники неба над Украиной. В целом же за последний месяц враг атаковал наше государство около 2 800 дронами, почти 3 000 КАБов и 140 ракетами различных типов.

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Чтобы остановить российский террор, который постоянно растет, необходимы решительные действия, в частности усиление санкций против РФ и закрытие лазеек, позволяющих агрессору обходить установленные ограничения. Об этом в воскресенье заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства опубликовал жуткие кадры с последствиями российских ударов по украинским городам и селам. Он отметил, что только прошлой ночью воины сил ПВО уничтожили 167 средств воздушного нападения РФ.

"Спасибо всем, кто защищает наше небо. Всего было 183 ударных дрона и 11 ракет различных типов: "кинжалы", баллистические и крылатые. Основной удар – по Полтавщине, по Кременчугу. И это только одна ночь", – написал Зеленский.

Всего за последний месяц, добавил президент, Россия атаковала Украину, применив для ударов около 2800 ударных дронов, почти 3000 управляемых авиационных бомб и 140 ракет различных типов.

"Уже четвертый год Москва это делает и постоянно наращивает количество ударов. Именно поэтому так важно, чтобы уже в ближайшие недели были приняты все решения, которые усилят санкции против России. Нужны прайс-кэпы, которые остановят войну. Нужны санкции против российских банков и финансового сектора, которые будут действительно болезненными. Нужно бороться и со схемами обхода санкций. Америка, Европейский Союз, страны G7 могут это обеспечить", – резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский едет на саммит G7 ради санкций против России.

При этом различные западные СМИ публиковали разные инсайды относительно того, какие решения могут принять страны-члены "Группы семи" в отношении РФ. Так, по данным Bloomberg, страны G7 якобы планируют отказаться от совместного коммюнике, чтобы не конфликтовать с Трампом. А вот источники Reuters утверждали, что большинство стран G7 готовы снизить цены на российскую нефть без участия США.

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