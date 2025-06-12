Страны G7 откажутся от совместного коммюнике, чтобы не конфликтовать с Трампом – Bloomberg

Страны – члены "Большой семерки" не будут пытаться достичь консенсуса относительно общего коммюнике на саммите в Канаде, чтобы избежать конфликта с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Вместо единого документа лидеры G7, скорее всего, опубликуют отдельные совместные заявления.

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Об этом пишет Bloomberg. Издание ссылается на собственные источники, знакомые с вопросом.

По их словам, страны G7 откажутся от совместного коммюнике, что является признанием того, что между США и другими членами "Большой семерки" существует "большая пропасть в вопросах Украины, изменения климата и других проблемах".

Согласование окончательного коммюнике обычно является ритуалом для лидеров, которые собираются на саммитах G-7. Хотя этот документ не имеет юридической силы, он является заявлением о принципах и демонстрацией единства между участниками по вопросам, которые имеют глобальное значение.

В то же время источники отмечают, что отказ от совместного коммюнике является приоритетным для Канады, которая в этом году будет принимать саммит, поскольку премьер-министр Марк Карни хочет смягчить напряженность в отношениях с главой Белого дома и продвинуть переговоры о торговле и безопасности.

Как напоминает Bloomberg, коммюнике прошлогоднего саммита состояло из 36 страниц и содержало обязательства поддержать Украину в конфликте с Россией, бороться с изменением климата и способствовать гендерному равенству.

Но нынешний глава Белого дома изменил политику США по всем этим вопросам.

Канада, в свою очередь, желает избежать повторения ситуации 2018 года, когда Дональд Трамп отказался от коммюнике через несколько часов после его подписания, поскольку его разозлили комментарии бывшего премьера Джастина Трюдо.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме подтвердили, что президент Дональд Трамп проведет несколько двусторонних встреч во время саммита G7, который состоится в Канаде 15-17 июня. Кроме лидеров стран "Группы семи", на мероприятие также приглашены президенты Украины, Бразилии и Мексики.

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