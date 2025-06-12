Большинство стран G7 готовы снизить цены на российскую нефть без участия США – Reuters

Большинство стран "Большой семерки" готовы самостоятельно снизить предельную цену на российскую нефть в рамках G7, даже если президент США Дональд Трамп решит отказаться от этой идеи. Какое решение по этому поводу примут США – до сих пор неизвестно.

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Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на четыре источника, знакомые с этим вопросом.

Лидеры стран G7 должны встретиться 15-17 июня в Канаде, где обсудят ограничение цен, впервые согласованное в конце 2022 года. Это ограничение было разработано, чтобы разрешить продажу российской нефти третьим странам через западные страховые услуги при условии, что цена не будет превышать 60 долларов за баррель.

Европейский Союз и Великобритания уже несколько недель настаивают на снижении цены после того, как падение мировых цен на нефть сделало нынешнее ограничение в 60 долларов почти неактуальным. Установление более низкой границы направлено на ограничение возможностей России финансировать войну в Украине.

По информации источников, Евросоюз и Великобритания даже готовы возглавить эту инициативу и действовать самостоятельно, при поддержке других европейских стран-членов G7 и Канады.

До сих пор непонятно, какое решение примут США, хотя европейцы настаивают на едином решении на саммите G7. Позиция Японии также остается неопределенной.

"Европейские страны стремятся снизить лимит цены на нефть с 60 до 45 долларов. Есть позитивные сигналы из Канады, Великобритании и, возможно, Японии. Мы используем G7, чтобы попытаться привлечь США", - сказал один из собеседников издания.

В Соединенных Штатах пока воздерживаются от публичных заявлений по изменению лимита. По словам источников, министр финансов США Скотт Бессент не поддержал предложение на предыдущей встрече министров финансов G7 в канадских Скалистых горах.

В то же время отдельные американские сенаторы, в частности Линдси Грэм, выражают поддержку инициативе. Грэм настаивает на введении нового жесткого пакета санкций против России, которые могут ввести высокие тарифы для покупателей российской нефти.

Как отметили источники, Европа и Великобритания имеют рычаги влияния в сфере страхования морских перевозок и танкерного флота.

Однако США играют ключевую роль в сфере долларовых платежей и контроля банковских транзакций.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2025 года импорт российской нефти в Индию достиг рекордных 2,196 млн баррелей в день, из которых значительная часть была доставлена через сложные схемы с использованием танкеров, находящихся под санкциями США. Например, судно "Виктор Титов" перевезло 500 000 баррелей Sokol и осуществило перегрузку на другие суда, которые впоследствии доставили нефть на индийские НПЗ.

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