Зеленский подписал закон, который позволяет гражданам в возрасте 60+ военную службу по контракту: что известно

Президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий проходить военную службу по контракту людям, достигшим 60-летнего возраста. Его цель – привлечь опытных и мотивированных граждан к усилению обороноспособности страны в условиях полномасштабной войны.

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Документ был принят Верховной Радой 16 июля (проголосовали 203 парламентария) и вступает в силу после официального обнародования. Соответствующая информация содержится на сайте ВРУ.

Что предусматривает закон

Речь идет о проекте закона №13229, которым вносятся изменения в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" относительно прохождения военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе.

Таким людям документ предоставляет право добровольно заключать контракт на службу в ВСУ во время действия военного положения. В частности, его могут заключать как мужчины, так и женщины, при условии признания их годными к службе по результатам военно-врачебной комиссии (ВВК).

Законом предусматривается испытательный срок продолжительностью два месяца: за это время проверяется соответствие кандидата требованиям военной службы. И если человек не соответствует критериям, контракт расторгается досрочно.

Если же соответствует, то контракт заключается сроком на один год с возможностью повторного его заключения или продления.

В армии граждане старше 60 лет могут назначаться как на рядовые и сержантские должности, так и на офицерские – при условии, если они проходили военную службу после 1 января 2015 года.

В случае назначения лица на офицерскую должность также требуется согласование Генерального штаба ВСУ или уполномоченного органа военного управления.

Отметим, что служба по контракту, согласно этому закону, возможна только в период военного положения (недавно срок действия правовых режимов военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлили еще на 90 суток – до 5 ноября 2025 года). После окончательного его завершения контракты таких военных прекращаются автоматически. Предельный возраст для прохождения службы этим законом не установлен.

Кроме этого, закон не предусматривает дополнительных расходов из государственного бюджета. Отмечается, что его главная цель – привлечь опытных и мотивированных граждан к усилению обороноспособности государства, в частности на должностях, не требующих высокой физической нагрузки. Процедуру заключения контракта и перечень необходимых документов будет определять Генеральный штаб ВСУ.

Какой предельный возраст службы в ВСУ

Это зависит от звания и периода службы военного. Во время особого периода, включая военное положение, предельный возраст для военнослужащих составляет:

– рядовой, сержантский и старшинский состав, младший и старший офицерский состав – 60 лет.

– высший офицерский состав – 65 лет.

Важно знать, что командир воинской части может ходатайствовать об оставлении на службе военнослужащего, который достиг предельного возраста, но имеет высокую профессиональную подготовку и опыт, на срок до пяти лет.

Военнослужащий может и самостоятельно подать обращение о продлении службы. А решение об этом принимает Министерство обороны Украины.

Что предшествовало

Мобилизационное законодательство Украины (ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации") предусматривает, что мужчины младше 25-ти и старше 60 лет могут легально отказаться от мобилизации.

Их не могут принудительно мобилизовать, если только они не изъявили желание присоединиться в ряды ВСУ добровольно. В то же время высший офицерский состав может служить в ВСУ до 65 лет по собственному желанию.

Мобилизация мужчин от 50 до 60 лет осуществляется на общих основаниях. В ряды Сил обороны могут призвать любого военнообязанного, в том числе и старше 50, если у него нет отсрочки/брони/статуса непригодного по состоянию здоровья.

Как сообщал OBOZ.UA, на сессии ВРУ во время кадровых изменений в правительстве 17 июля президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Украине не рассматривается вопрос демобилизации воинов, которые защищают страну от российской агрессии. По его словам, военные вернутся домой после победы.

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