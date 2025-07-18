Кто может отказаться от мобилизации без последствий и при каких условиях: детальное объяснение

В Украине военнообязанные могут легально отказаться от мобилизации. Но при условии, что есть любое из предусмотренных законами оснований для отсрочки или оформлено бронирование на работе.

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Категории лиц, которые имеют право получить отсрочку во время мобилизации, предусмотрены статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Об этом в комментарии СМИ рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

"Если вы подпадаете под любую из этих категорий, можно легально отказаться от мобилизации", – отметила она.

В частности, речь идет о мужчинах, забронированных на период мобилизации и на военное время, женщинах и мужчинах, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, а также те, кто имеет инвалидность или несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью и тому подобное.

Не подлежат мобилизации и граждане, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья и исключенные с воинского учета. Женщин в Украине также не призывают принудительно – они могут присоединиться к службе только на добровольных началах.

"Однако стоит отметить, что право на отсрочку и должным образом оформленная отсрочка – это для ТЦК юридически разные статусы. Бывает, что у человека есть право на отсрочку на законных основаниях, но этим правом он не пользуется. Если есть только право, то вас могут мобилизовать, а когда вы уже все оформили, то нет. Поэтому призываю пользоваться этим своим законным правом и легализовать свое право на отсрочку", – отметила адвокат.

По ее словам, легально отказаться от мобилизации также могут мужчины, младшие 25 лет и старше 60 лет. Их не могут принудительно мобилизовать, если только они не изъявили желание вступить в ряды ВСУ добровольно. Высший офицерский состав может служить в ВСУ до 65 лет по собственному желанию.

Как сообщал OBOZ.UA, в мобильном приложении для военнообязанных Резерв+ появится возможность оформления нескольких новых видов отсрочек от мобилизации. Новые функции заработают в конце июля-начале августа 2025 года.

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