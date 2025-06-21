Мобилизация мужчин 50-60 лет: как происходит в Украине и куда могут отправить служить

В Украине мобилизация 50–60-летних мужчин осуществляется на общих основаниях. В ряды Сил обороны могут призвать любого военнообязанного, в том числе и старше 50, если у него нет отсрочки/брони/статуса непригодного по состоянию здоровья.

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То есть, военнообязанные 50–60 лет имеют такие же обязанности и права, как и остальные. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Они должны обновлять военно-учетные данные, иметь при себе документы и предъявлять их по требованию полицейских, прибывать в ТЦК и СП по повестке, так же нести ответственность в случае нарушений.

Также для мужчин 50–60 лет актуален запрет на выезд из страны во время военного положения – это возможно только с дополнительными основаниями (к примеру, подтвержденное документально наличие трех несовершеннолетних детей, инвалидности и т.д.).

По словам экспертов, в территориальных центрах комплектации и социальной поддержки есть внутренние документы, по которым мобилизация 50+ несколько "мягче". Граждан старшего возраста рекомендуется направлять на логистические должности, водителями, тыловыми специалистами, пехотой, но не в штурмовики. Однако мобилизация на боевую должность не будет нарушением закона.

Адвокат, экс-депутат Киевоблсовета Роман Симутин объяснял УНИАН, что под вопросом будет призыв мужчин в возрасте от 50-ти, которые по заключению ВВК имеют три или четыре категории "Б" непригодности к службе (в ТЦК, частях обеспечения, военных вузах, учебных центрах, в логистике, оперативном обеспечении, связи, охране, медподразделениях).

К примеру, у лица с несколькими диагностированными серьезными болезнями (в соответствии с приказом №402 МО Украины) будет и несколько категорий "Б". Такое лицо де-факто не сможет полноценно выполнять задачи. Поэтому, по словам Симутина, вероятность мобилизации этого человека будет низкой. Но если в заключении ВВК стоит только одна или две категории "Б" – военнообязанный будет служить на должностях, которые подходят ему по состоянию здоровья.

Симутин добавил: обычно лиц 50+ направляют в те войска, которые подходят по военному опыту, специальности, также часто – в пехоту или туда, где не хватает людей. Также их могут мобилизовать на оборонные предприятия.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Военнообязанные граждане Украины могут проверить, не находятся ли они в розыске, двумя основными способами. Нужно либо подать официальный запрос в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации, либо воспользоваться приложением "Резерв+".

– О том, кому и в каких случаях нужно заменить военно-учетный документ, читайте в нашем материале по ссылке.

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