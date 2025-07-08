Зеленский ответил на петицию о декриминализации порно: 'Украина является правовым государством'

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой украинцы призвали к декриминализации производства контента для взрослых. Поскольку петицию в определенные сроки поддержали более 25 тысяч украинцев, 8 июля Гарант Конституции дал ответ на обращение.

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В частности, президент отметил, что Украина является правовым государством, где любые законодательные изменения принимает исключительно Верховная Рада. Об этом говорится в ответе Владимира Зеленского на петицию №22/248984-эп.

Глава государства подчеркнул, что в парламенте уже находится на рассмотрении соответствующий законопроект №12191. Этот проект закона предлагает изменить статью №301 Уголовного кодекса таким образом, чтобы уголовная ответственность была исключительно за сбыт или распространение порнографии среди несовершеннолетних.

Президент также добавил, что предложения, изложенные в петиции, также направлены в Верховную Раду для учета при рассмотрении указанного законопроекта.

Как сообщал OBOZ.UA, автором этой петиции является украинка Светлана Дворникова. По ее словам, модели OnlyFans, которые являются основными подозреваемыми по статье №301 УК, на самом деле платят огромные налоги и никому не вредят.

Светлана является моделью OnlyFans и за 5 лет заплатила со своей деятельности в государственный бюджет налогов на 40 млн грн. Несмотря на это, к ней уже несколько раз приходили с обысками правоохранители, которые нашли у нее задекларированные $200 тыс. наличными и требовали взятки.

"За три года более 5000 украинцев заработали на OnlyFans $123 миллиона. Эксперты говорят: декриминализация принесет около $12,3 миллиона налогов ежегодно. Этих денег хватит на 24 тысячи FPV-дронов для ВСУ, это тысячи и тысячи мертвых российских солдат", – считает Светлана.

Отдельно отметим, что законодатели уже поддержали за основу в первом чтении законопроект, о котором напомнил президент. Документ предлагает освобождать совершеннолетних людей от уголовной ответственности за создание, хранение и распространение интимного контента.

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