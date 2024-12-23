В Украине хотят декриминализировать порно: комитет Рады поддержал законопроект

В Украине поддержали за основу в первом чтении законопроект о декриминализации порнографии. Документ предлагает освобождать совершеннолетних людей от уголовной ответственности за создание, хранение и распространение интимного контента.

Видео дня

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Проект получил 11 голосов "за" в комитете, двое воздержались.

Что предполагает законопроект

Законопроект №12191 призван изменить статью 301 Уголовного кодекса Украины, которая до сих пор предусматривает уголовную ответственность даже за хранение порнографических материалов. Основные положения законопроекта включают:

отмена уголовной ответственности за изготовление, хранение и распространение порнографического контента среди совершеннолетних;

сохранение ответственности за распространение порнографии без согласия участников, "экстремальное" порно, а также за контент, связанный с детьми или созданный для детей;

усиление защиты несовершеннолетних лиц от распространения порнографии.

Железняк подчеркнул, что документ направлен на устранение несправедливых наказаний в отношении взрослых людей, занимающихся созданием или просмотром интимного контента. "Законопроект предлагает изменить статью так, чтобы взрослых людей не бросали в тюрьму на 3-5 лет только за съемку и распространение видео интимного характера", – отметил он.

Предпосылки инициативы

Идея декриминализации порнографии не нова. Еще в 2023 году группа народных депутатов предложила внести подобные изменения в Уголовный кодекс. Но первый законопроект так и не был вынесен на рассмотрение парламента.

Законопроект №12191 стал ответом на ситуацию, когда модели платформы OnlyFans, уплачивающие налоги в Украине, стали якобы объектом проверок со стороны Бюро экономической безопасности (БЭБ). Это повлекло за собой общественный резонанс и подняло вопрос о правовом статусе интимного контента в стране.

На сегодняшний день OnlyFans – популярная платформа, позволяющая создателям получать доход от продажи своих фото и видео, в частности интимного характера. По словам Железняка, государство уже получает миллионы гривен налогов от деятельности этой платформы.

Однако формально создание и хранение такого контента остаются уголовно наказуемыми. Железняк также отметил, что декриминализация направлена не на легализацию, а на создание условий, при которых граждане не будут подвергаться наказанию за действия, не несущие общественной опасности.

Несмотря на поддержку в комитете, законопроект вызвал волну дискуссий в обществе. Некоторые политики и общественные деятели считают, что вопрос декриминализации порнографии не является первоочередным в условиях военного положения. Другие опасаются, что это может повлиять на нравственность общества.

По словам Железняка, ко второму чтению законопроект нуждается в значительных доработках. В то же время, его автор надеется, что документ будет вынесен на голосование уже в начале следующего года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Государственная налоговая служба получила информацию об украинцах, зарабатывающих на размещении платного контента на платформе OnlyFans. Речь идет о доходах на суммы от 1,8 млн. до 4 млн. дол. через несколько лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!