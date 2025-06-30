Модель OnlyFans написала петицию Зеленскому: о чем просит президента

Украинка Светлана Дворникова просит президента Владимира Зеленского одобрить декриминализацию порно в Украине. Она отмечает, что модели OnlyFans, которые являются основными подозреваемыми по соответствующей статье Уголовного кодекса, платят огромные налоги и никому не вредят.

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В интервью народному депутату Ярославу Железняку ("Голос") женщина объяснила, что сама является моделью OnlyFans и за 5 лет заплатила со своей деятельности в государственный бюджет налогов на 40 млн грн. Она предлагает переписать 301 статью, поскольку та создает коррупционную составляющую.

По словам Светланы, она получила письмо от налоговой с требованием задекларировать состояние, полученное с онлайн-платформы, что она и сделала. Но через некоторое время к ней несколько раз приходили с обысками правоохранители, которые нашли у нее задекларированные $200 тыс. наличными.

"Сказали, если я не хочу, чтобы на меня открывалось дело, то я должна дать им взятку в $100 тысяч, а чтобы они просто не забирали деньги, но дело все равно было открыто – $50 тысяч", – говорит женщина.

В результате в отношении женщины было начато два уголовных производства по статьям о неуплате налогов и за производство порнографии. В то же время в петиции она напомнила, что во время расследования по производству порнографии в Украине правоохранители проводят "контрольные закупки" эротического контента за счет налогоплательщиков.

"За три года более 5000 украинцев заработали на OnlyFans $123 миллиона. Эксперты говорят: декриминализация принесет около $12,3 миллиона налогов ежегодно. Этих денег хватит на 24 тысячи FPV-дронов для ВСУ, это тысячи и тысячи мертвых российских солдат", – отметила автор обращения к Зеленскому.

Поэтому она назвала уголовное преследование моделей OnlyFans охотой на людей "за деятельность без пострадавших". Светлана Дворникова призвала президента "встать на сторону справедливости" и согласовать "нашу правоохранительную практику с принципами правового государства, где то, что никому не вредит, не может быть преступлением".

Как уже сообщал OBOZ.UA, лишь 152 украинских пользователей видеоплатформы OnlyFans задекларировали доходы, которые они получили от такого заработка, хотя, по неофициальным оценкам, там работает более 5 тысяч граждан. В целом украинцы задекларировали 132,8 млн грн доходов от OnlyFans.

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