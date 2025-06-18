Украинцы зарабатывают на OnlyFans миллионы: сколько налогов уплатили в бюджет

Лишь 3% украинских пользователей видеоплатформы OnlyFans задекларировали доходы, которые они получили. Кроме того, что они оставляют государственный бюджет без поступлений, они подвергают себя риску быть оштрафованными или даже попасть за решетку за производство порнографии.

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Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что доходы с платформы задекларировали только 152 украинца, хотя, по неофициальным оценкам, там работает более 5 тысяч граждан.

Нардеп отметил, что в целом украинцы задекларировали 132,8 млн грн доходов с OnlyFans. Он не указал, о каком именно периоде идет речь, но

Гетманцев предупредил, что такой разрыв между – вопрос не только налогов, но и риски уголовного преследования. Стоит отметить, что за изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов предусматривается наказание, согласно ст. 301 Уголовного кодекса Украины. А именно:

штраф в размере 50-100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 грн);

или арест на срок до шести месяцев;

или ограничение свободы на срок до трех лет

"В парламенте уже лежит законопроект о декриминализации, и я последовательно поддерживаю его скорейшее принятие. Это – о честности, налоговой дисциплине и новых поступлениях в бюджет. Потому что налоги – это не о страхе, а об ответственности, и должно быть открыто, по-человечески и без двойных стандартов", - отметил Гетманцев.

Декриминализация порно в Украине

Законопроект №12191 о декриминализации порно в Верховной Раде зарегистрировали еще осенью 2024 года, а перед Новым годом налоговый комитет его поддержал. Этот документ предлагает изменить ст. 301 Уголовного кодекса и отменить уголовное наказание за съемку и распространение интимного видео.

Авторы законопроекта отмечают, что их главная цель: прекратить в Украине практику заключения за хранение контента, а также покончить с проведением массовых "тайных закупок" в веб-камерах. Таким образом, хотят оставить уголовную ответственность исключительно за:

порно без согласия (порнопомста, deep fake);

экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия);

порно с детьми и распространение среди детей – за что наказание предлагается даже ужесточить.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине за первые четыре месяца 2025 года владельцы роскошных авто пополнили бюджет на 87,2 млн грн транспортного налога. Налог платят за автомобили в возрасте до 5 лет стоимостью более 3 миллионов гривен, в частности в этом году это были Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, Porsche, BMW, Mercedes и другие.

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