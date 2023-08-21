Здатний і здібний: чем отличаются эти украинские слова

"Здатний" і "здібний" – эти слова, на первый взгляд, кажутся синонимами. Однако языковеды четко разграничивают их значение.

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Обеим прилагательным отвечает русское слово "способный". OBOZREVATEL разбирался, чем "здатність" отличается от "здібності" и когда нужно употреблять эти слова.

Обратимся к толковому словарю.

"Здатний" – тот, кто может или умеет совершать, выполнять, делать что-нибудь, вести себя определенным образом: здатен рухатися, здатний жити в цих умовах, здатний до тяжкої фізичної праці.

Майор, дивлячись на солдата, одразу подумав, що цей здатний на подвиг.

Її не взяли на роботу, бо до важкої праці вона просто не здатна.

"Здатний" можно также использовать для выражения чувств: "тепер він був здатний кохати і відчувати всю повноту життя".

"Здібним" называют человека, имеющего талант, талант, естественные способности к чему-то. Синонимом к слову "здібний" является "одаренный".

Марійка з дитинства мала здібності до малювання, тож після школи вступила на мистецький факультет.

Цей музикант дуже здібний, але йому не вистачає практики.

Маючи здібності до вивчення мов, я опанувала польську за два місяці.

В сети призвали украинцев отказаться от российских вариантов названий городов и местностей. В русском языке есть типичное окончание -ово, что совсем не присуще украинскому. Можно ли говорить "Пирогово", "Голосеево", "Китаево" и т.д. – читайте в материале.

Также OBOZREVATEL рассказывал, какие благозвучные заменители можно найти к слову "линк".

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