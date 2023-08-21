Пирогив или Пирогово: в сети призвали украинцев отказаться от российских вариантов названий

Часто украинцы даже не догадываются, что неправильно произносят некоторые названия городов и местностей. В русском языке есть типичное окончание -ово, и оно совсем не присуще украинскому.

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Дискуссию в сети запустил активист, художник и дизайнер Богдан Гдаль. Украинцев призывают отказаться от российских вариантов названий.

Населенные пункты с окончанием на-ово типичны для русского языка: Орехово-Зуево, Комарово, Домодедово и т.д. Украинский язык такие окончания не присущи, поэтому правильно говорить:

Пирогів, а не Пирогово;

Голосіїв, а не Голосієво;

Святошин, а не Святошино;

Китаїв, в не Китаєво.

Окончание -ово в названиях украинских городов появились в имперские и советские времена. Его не встретишь в названиях древних городов Киевской Руси и периода, когда еще не существовало Московское царство – Киев, Чернигов, Переяслав и т.д.

Ранее OBOZREVATEL отмечал, что согласно последним исследованиям НАН, в украинском лексиконе почти на две трети больше слов, чем считалось ранее – их может быть более миллиона.

Также OBOZREVATEL рассказывал, что ни в одном украинском словаре вы не найдете слово "невзначай", однако есть много вариантов перевода. Чем замените русскую кальку – читайте в материале.

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