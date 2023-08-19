Как назвать на украинском 'линк': два равнозначных заменителя

Украинцы часто употребляют в речи слова заимствованные из других стран. Это настолько стало привычным, что никто даже не обращает на это внимание и не задумывается, как это будет по-украински.

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Например, к слову "линк" можно найти благозвучные заменители. Об этом рассказал известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко.

Линк – это иноязычное слово, а на украинском правильно говорить "посилання" или "покликання". Это слова-дублеты, как, например, фактор и чинник, горизонт и небокрай. Но фактор и горизонт – это тоже слова, заимствованные из других языков, а чинник и небокрай – это украинские слова.

Также языковед отметил, что сегодня все более популярным становится слово "покликання". Но на самом деле это не новомодное слово, оно зафиксировано в словарях, изданных почти сто лет назад. Это реанимированное слово, которое люди возвращают к жизни.

Авраменко рассказал, какое слово лучше использовать, чтобы поблагодарить: спасибі или дякую.

Соединение слов "Спаси, Боже" образовало одно слово "спасибі". Так люди выражали благодарность и просили защиты у Бога. А "дякую" есть синонимом к "спасибі", поэтому это правильные варианты, а употреблять необходимо то, которое больше нравится.

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснения филолога, говорят ли на украинском языке "холостяк" и какие есть заменители.

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