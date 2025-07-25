Защищая Украину, погиб боец "Азова", пластун Кирилл Лудвик из Киева. Фото

На фронте во время боевого задания погиб воин, учитель и пластун Кирилл Лудвик родом из Киева. Он добровольно вступил в ряды 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии, принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

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Защитнику с позывным "Коуч" навеки осталось 30 лет. О потере сообщили в Facebook-сообществе "Пласт – украинский скаутинг", а также его знакомые.

"Мой дорогой друг. Позитивный, яркий, энергичный, верный, любящий сын, единственный у мамы. Мы с тобой вместе развивали новацкое гнездо, проводили лучшие пластовые лагеря, сходки, прогулки, кукольные театры, что мы только с тобой не придумывали. Пластун, историк, юрист, Защитник Украины. Тихо спи без тревог", – написал Игорь Попченко.

Что известно о Герое

Лудвик Кирилл Анатольевич, 13.07.1995 г. р., уроженец Киева, выпускник Кловского лицея. Учился по специальности история и английский язык в институте исторического образования Национального педагогического университета им. М. Драгоманова. Магистратуру завершил по специальности право в Национальной академии внутренних дел.

К пласту парень присоединился в 2016 году, еще когда проходил педагогическую практику в вузе. Он был учителем и воспитателем, соорганизатором многих пластовых лагерей новачества и тренировок для подготовки кадров воспитателей.

Как рассказал общественный и политический деятель, пластун Юрий Юзич, после полномасштабного российского вторжения Кирилл готовился вступить в войско, а в 2024 году добровольно мобилизовался в бригаду "Азов".

Был солдатом, служил водителем-электриком в роте ударных беспилотных систем первого батальона специального назначения. "Коуч" участвовал в боевых действиях вблизи поселка Нью-Йорк на Донетчине.

"Погиб во время выполнения боевого задания на фронте. Место, дата и обстоятельства гибели уточняются. Оставил в печали родителей и семью. Тихо спи, друг..." – отметили в сообществе пластунов.

Отпевание и прощание с защитником состоялись 24 июля в Киевском крематории.

"Имел честь знать Кирилла и проводить с ним много времени, ведь он был моим первым воспитателем, когда я был новичком и только начинал свой путь в пласте... Хочу поблагодарить мир и родителей за такого замечательного сына, который навсегда останется на страницах современной истории нашего сопротивления врагу, а самое главное – в сердцах многих людей, которых он встретил на своем пути. Искренне сочувствую родителям, друзьям и всем, кто знал Кирилла, ведь эта потеря колоссальная. И она никогда не заживет. Всегда буду скорбить, братчик. Покойся с миром", – написал знакомый защитника Илья Мороз.

Что предшествовало

На фронте погиб воин с Италии украинского происхождения Артем Налиато. Защитнику, который добровольно присоединился к ВСУ, был 21 год.

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб 40-летний солдат Евгений Баглай из Борисполя Киевской области. Защитник служил стрелком-санитаром механизированного отделения.

Во время лечения в медицинском учреждении Львова умер 52-летний военный Александр Моисеенко из Белой Церкви Киевской области. Он был старшим стрелком – оператором механизированного батальона одной из воинских частей.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб молодой защитник Арсен Деркач, студент второго курса Острожской академии из Киева. Юноша учился на специальности "Национальная безопасность", а как только ему исполнилось 18 лет, воспользовался программой "Контракт 18-24" и вступил в ряды бригады "Азов".

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