Ему навсегда будет 40: на фронте погиб военный с Киевщины Евгений Баглай. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Евгений Баглай. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 19 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

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"На щите вернулся 40-летний Евгений Баглай – солдат, стрелок-санитар механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона", – говорится в сообщении.

Церемония прощания состоится в пятницу, 25 июля, в 10:00 в Свято-Николаевском храме. А после – захоронение на Аллее Героев Рогозовского кладбища города Борисполь.

Что известно о Герое

Защитник Украины родился в Борисполе – был единственным сыном в семье. Учился в местной школе, а затем поступил в Бориспольский профессиональный лицей, где получил профессию газоэлектросварщика. Проходил срочную военную службу.

Евгений присоединился к украинской армии в конце апреля 2025 года, участвовал в боях в Донецкой области. К сожалению, 19 июля жизнь Героя оборвалась.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины... Наши искренние соболезнования семье, родным, близким в эту трудную минуту!" – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время лечения в медицинском учреждении Львова умер военный из Белой Церкви Киевской области Александр Моисеенко. Жизнь храброго украинского воина оборвалась 16 июля.

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