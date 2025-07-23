Вернулся защищать Родину: в Украине погиб итальянский доброволец украинского происхождения. Фото

Украина продолжает терять своих Героев. На этот раз печальная весть пришла в Италию. Погиб доброволец украинского происхождения Артем Налиато.

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Об этом сообщил мэр итальянского города Трибано Массимо Каваццана. Отмечается, что военному был 21 год. Артем умер в прошлый понедельник.

"Мы собрались с нежностью и горем вокруг семьи, которая приняла и воспитала его с любовью. Сегодня Трибано теряет одного из своих сыновей. Пустота, которую он оставляет, глубокая, но мы будем помнить его за мужество его выбора", – написал мэр итальянского города Трибано Массимо Каваццана в Facebook.

Он добавил, что это был ужасный удар для всей общины.

"Конечно, мы выражаем соболезнования семье, но прежде всего, мы не можем забывать, что двадцатиоднолетний мужчина в своем сердце держал свободу для своей общины. То, что привело его в Украину, — это, безусловно, близость к брату, а также желание сделать Украину свободной", – добавил чиновник.

По информации СМИ, молодой человек погиб в результате ракетного удара, который попал в казарму, где он останавливался. Инцидент, вероятно, произошел во время обеда в понедельник. После удара мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, где врачи боролись за его жизнь. Впрочем, спасти Артема не удалось.

Что известно о Герое

Артем Налято родился в Украине. Он был усыновлен в возрасте 12 лет семьей из Трибано (Падуя). Недавно он решил покинуть родной город, чтобы вернуться защищать родную землю. В частности, в августе 2022 года он разыскал своего брата и присоединился к сопротивлению против российского вторжения. Несколько недель назад он вернулся в город Падуя, а затем отправился на фронт.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб 21-летний гражданин Венгрии Бенджамин Асер . Он служил по контракту в венгерской армии, но с марта 2023 года перестал появляться на службе, из-за чего против молодого военного на родине было возбуждено уголовное дело, а сам Асер в это время уже присоединился добровольцем в ряды украинской армии.

Напомним, в июне стало известно, что на фронте в Украине погиб доброволец из Нидерландов, в том же месяце жизнь за Украину отдал и воин из Португалии, воевавший на Харьковщине.

А до этого на войне в Украине погиб 26-летний доброволец из Новой Зеландии.

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