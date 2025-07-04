К сожалению, на войне в Украине погиб студент второго курса Острожской академии Арсен Деркач. Юноша учился на специальности "Национальная безопасность", а когда стало возможно, присоединился к украинским защитникам.

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Печальную весть о потере принесли из Острожского учебного заведения. Теперь Герою навеки будет только 18 лет.

Арсен присоединился к Нацгвардии Украины сразу, как ему исполнилось 18 лет. Парень воспользовался программой "Контракт 18-24". Юноша выбрал 12-ю бригаду специального назначения "Азов", где и служил.

12-я бригада специального назначения "Азов" – профессиональное военное формирование в составе одноименного 1-го корпуса Национальной гвардии Украины.

История славного "Азова" начинается с 2014 года. А одной из крупнейших битв для "азовцев" стала 86-дневная оборона Мариуполя в начале полномасштабного вторжения россиян в Украину. Находясь в окружении, подразделение в составе Мариупольского гарнизона сдерживало превосходящую в силах и средствах группировку захватчиков, отвлекая их внимание от наступления вглубь страны.

За это время бойцы "Азова" успели ликвидировать 3500 человек личного состава противника, а еще 5000 оккупантов были ранены.

В феврале 2023 года "Азов" стал 12-й бригадой специального назначения в составе Национальной гвардии, а уже в июне того года бригада участвовала в контрнаступлении на Запорожском направлении.

С августа 2024 года 12-я бригада специального назначения "Азов" была привлечена к боевым действиям на одном из самых сложных участков фронта, Торецком направлении, в частности в районе поселка Нью-Йорк. Бойцам "Азова" удалось остановить наступление россиян и стабилизировать линию фронта в зоне ответственности подразделения.

"Азов" успешно осуществляет оборонительные и контрнаступательные действия на этом участке фронта до сих пор.

Смерть не отбирает у бойца права называться "азовцем". Семье погибшего воина вручается деревянный треугольник с флагом бригады и шевроном в качестве знака отличия жертвы, которую Герой отдал за Украину. Он присоединяется к "Небесному "Азову", а подразделение берет на себя все расходы по захоронению и регулярно опекает места упокоения павших побратимов.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб 44-летний полицейский из Полтавской области, лейтенант полиции Валерий Багринцев. Жизнь правоохранителя оборвалась в результате минометного обстрела, у воина остались жена, двое сыновей и дочь.

Также на фронте во время выполнения боевого задания погиб молодой воин Егор Кузьменко из Мариуполя. В начале полномасштабного российского вторжения юноша выбрался из блокады родного края и добровольцем присоединился к ВСУ.

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