Печальная весть: стало известно о смерти военного из Киевской области Александра Моисеенко. Фото

Во время лечения в медицинском учреждении городе Львов умер военный из Белой Церкви Киевской области Александр Моисеенко. Жизнь храброго украинского воина оборвалась 16 июля.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Сегодня Белоцерковская община будет прощаться с земляком: солдатом Александром Мойсеенко (1973 года рождения)", – говорится в сообщении.

Храбрый воин был верен военной присяге на верность украинскому народу.

Что известно о Герое

Александр Владимирович служил старшим стрелком – оператором механизированного батальона одной из воинских частей. Умер 16 июля в больничном учреждении города Львов, куда был направлен на лечение.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Напомним, во время выполнения боевого задания на Сумском направлении погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Олег Мельник. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 16 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно о смерти воина из Киевской области Андрея Тендитника. Сердце воина остановилось 20 июля 2025 года в Броварской многопрофильной клинической больнице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!