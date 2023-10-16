Зал или зала? Как правильно сказать на украинском

Посещая концерты, представления или другие события, люди обычно сидят в нижнем ярусе равнинной плоскости зала или площадки, расположенной ниже или на том же уровне, как сама сцена. Большинство путаются и не знают, как правильно назвать это место: "глядацька зала" или "глядацький зал".

Об этом рассказал известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко. По его словам, по разным причинам в речи бывают параллельные родовые формы.

Например, абрикос и абрикоса, птах и птаха, сусід и сусіда и некоторые другие. Вот так же правильно сказать и зал и зала.

Эти две формы заимствованы из разных языков: зал (мужской род) – из немецкого, а зала (женский род) – из французского. Поэтому можете использовать тот вариант, который нравится больше: глядацький зал или глядацька зала.

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Кстати, в современном украинском языке более распространен вариант мужского рода – "глядацький зал".

Также Авраменко рассказал, как назвать на украинском "пробку" и в чем разница между "затором" и "корком".

Корок – это

кора коркового дуба

затичка для пляшки з кори, вищезгаданого дерева;

те саме, що й підбор чи каблук.

Пробкой называют затычки разного назначения, а скопление людей или транспорта, создающее препятствие движению называется "затором". Это основное значение слова, поэтому правильно сказать "затор на дорозі".

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