Как назвать на украинском 'пробку': в чем разница между 'затором' и 'корком'

В больших городах есть распространенная проблема, когда на дороге много транспорта, особенно в будни, и это мешает вовремя добраться до нужного места. Большинство попадали в такую ситуацию, но не все знают, как правильно сказать: "дорожня пробка", "затор" или "дорожній корок".

Известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко объяснил, какое выражение уместно употреблять. Прежде всего нужно посмотреть значение этих слов в словаре.

"Корок" имеет три значения:

кора коркового дуба, яку використовують для різних потреб;

затичка для пляшки з кори, вищезгаданого дерева;

те саме, що й підбор чи каблук.

Кстати, затычки разного назначения также называют "пробкой".

Скопление людей или транспорта, создающее препятствие движению называется "затором". Это основное значение слова, поэтому правильно сказать "затор на дорозі".

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Слова "корок" или "пробка" можно употреблять в этом смысле, но тогда оно будет переносным, а это означает, что его можно использовать только в устной или художественной речи.

В новостях, на радио, в документах желательно использовать соединения "дорожній затор" или "затор на дорозі".

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