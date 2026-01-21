Закон о множественном гражданстве вступил в силу: что стоит знать украинцам
Закон о множественном гражданстве официально вступил в силу с 16 января 2026 года. Этот документ вводит механизм признания множественного гражданства в Украине и определяет условия, при которых украинцы могут иметь паспорта других государств без потери украинского гражданства.
OBOZ.UA разбирался, о чем идет речь в Законе 4502-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины".
Что предусматривает закон
Так, согласно закону о множественном гражданстве:
– граждане Украины могут иметь паспорт другого государства (или нескольких) без потери украинского гражданства;
– ответственность или наказание за наличие или сокрытие иностранного гражданства не предусмотрены;
– юридически Украина признает за человеком исключительно украинское гражданство, независимо от наличия других паспортов.
В то же время стоит отметить: механизм множественного гражданства действует только при условии, что это не противоречит интересам национальной безопасности.
С какими странами разрешено множественное гражданство
Кабинет министров Украины утвердил перечень государств, гражданство которых могут приобретать украинцы, а граждане этих стран, соответственно, украинское. Сейчас в этот список входят:
– Польша;
– Чехия;
– Германия;
– США;
– Канада.
Этот перечень в будущем планируют расширять. Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что приоритет будет предоставляться государствам, которые поддерживают Украину во время войны и где проживает значительное количество украинцев.
В то же время закон запрещает иметь российское, беларуское и гражданство других стран, признанных агрессорами или оккупантами. Действие закона также не распространяется на граждан таких стран.
Украинское гражданство для иностранцев
Закон действует в обе стороны: граждане государств из перечня, утвержденного Кабмином, также могут получить украинское гражданство по упрощенной процедуре. Для этого им нужно будет подать декларацию о признании себя гражданином Украины, однако другие требования остаются в силе (в частности, знание украинского языка и истории, Конституции, соблюдение установленного срока проживания).
Льготные условия предусмотрены для иностранцев, которые по контракту служат в Вооруженных силах Украины в период военного положения – им достаточно одного года службы, чтобы получить гражданство Украины. Также по упрощенной процедуре смогут оформить гражданство родственники военнослужащих, которые погибли или продолжают защищать страну.
Вопросы относительно налогов, пенсий и военной службы для граждан с несколькими паспортами будут регулироваться отдельными решениями правительства – их собираются внедрять поэтапно.
Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2025 года народные депутаты приняли в целом закон, который предусматривает введение института множественного гражданства в Украине. За соответствующий законопроект проголосовали 243 народных избранника.
Уже вскоре президент Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве. Отмечалось, что в течение следующих шести месяцев Кабинет министров и Государственная миграционная служба должны разработать процедуры, регулирующие, как украинцы смогут получать и пользоваться вторым паспортом.
Впоследствии стало известно, что украинцы смогут получить гражданство США, Канады, Германии, Польши и Чехии, не отказываясь от украинского. В то же время граждане этих стран смогут получить украинский паспорт по упрощенной процедуре.
