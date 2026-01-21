Закон о множественном гражданстве вступил в силу: что стоит знать украинцам

Закон о множественном гражданстве официально вступил в силу с 16 января 2026 года. Этот документ вводит механизм признания множественного гражданства в Украине и определяет условия, при которых украинцы могут иметь паспорта других государств без потери украинского гражданства.

OBOZ.UA разбирался, о чем идет речь в Законе 4502-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины".

Что предусматривает закон

Так, согласно закону о множественном гражданстве:

– граждане Украины могут иметь паспорт другого государства (или нескольких) без потери украинского гражданства;

– ответственность или наказание за наличие или сокрытие иностранного гражданства не предусмотрены;

– юридически Украина признает за человеком исключительно украинское гражданство, независимо от наличия других паспортов.

В то же время стоит отметить: механизм множественного гражданства действует только при условии, что это не противоречит интересам национальной безопасности.

С какими странами разрешено множественное гражданство

Кабинет министров Украины утвердил перечень государств, гражданство которых могут приобретать украинцы, а граждане этих стран, соответственно, украинское. Сейчас в этот список входят:

– Польша;

– Чехия;

– Германия;

– США;

– Канада.

Этот перечень в будущем планируют расширять. Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что приоритет будет предоставляться государствам, которые поддерживают Украину во время войны и где проживает значительное количество украинцев.

В то же время закон запрещает иметь российское, беларуское и гражданство других стран, признанных агрессорами или оккупантами. Действие закона также не распространяется на граждан таких стран.

Украинское гражданство для иностранцев

Закон действует в обе стороны: граждане государств из перечня, утвержденного Кабмином, также могут получить украинское гражданство по упрощенной процедуре. Для этого им нужно будет подать декларацию о признании себя гражданином Украины, однако другие требования остаются в силе (в частности, знание украинского языка и истории, Конституции, соблюдение установленного срока проживания).

Льготные условия предусмотрены для иностранцев, которые по контракту служат в Вооруженных силах Украины в период военного положения – им достаточно одного года службы, чтобы получить гражданство Украины. Также по упрощенной процедуре смогут оформить гражданство родственники военнослужащих, которые погибли или продолжают защищать страну.

Вопросы относительно налогов, пенсий и военной службы для граждан с несколькими паспортами будут регулироваться отдельными решениями правительства – их собираются внедрять поэтапно.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2025 года народные депутаты приняли в целом закон, который предусматривает введение института множественного гражданства в Украине. За соответствующий законопроект проголосовали 243 народных избранника.

Уже вскоре президент Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве. Отмечалось, что в течение следующих шести месяцев Кабинет министров и Государственная миграционная служба должны разработать процедуры, регулирующие, как украинцы смогут получать и пользоваться вторым паспортом.

Впоследствии стало известно, что украинцы смогут получить гражданство США, Канады, Германии, Польши и Чехии, не отказываясь от украинского. В то же время граждане этих стран смогут получить украинский паспорт по упрощенной процедуре.

