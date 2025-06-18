В Раде поддержали закон о множественном гражданстве в Украине: что это значит

Народные депутаты приняли в целом закон, который предусматривает введение института множественного гражданства в Украине. За соответствующий законопроект проголосовали 243 народных избранника.

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Примечательно, что нардепы учли все правки, которые предоставил профильный комитет. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За проект Закона № 11469 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины" голоса отдали 243 нардепа. Еще 19 парламентариев проголосовали против, 9 – воздержались, 34 – не голосовали.

Одним из ключевых аспектов законопроекта является закрепление допустимых случаев множественности гражданства, что позволит гражданам Украины иметь одновременно гражданство другого государства или нескольких государств. Это значительное отступление от предыдущей позиции, где множественное гражданство, как правило, не признавалось, и его наличие могло быть основанием для потери украинского гражданства.

Законопроект также предусматривает особенности приобретения гражданства Украины и восстановления в гражданстве Украины для некоторых категорий иностранцев, в частности в упрощенном порядке. Список государств, граждане которых смогут получить украинское гражданство в упрощенном порядке, должен быть утвержден отдельным законом.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его целью является актуализация правового регулирования вопросов гражданства Украины с учетом необходимости обеспечения национальной безопасности и национальных интересов Украины, сохранения единства украинского сообщества, а также уменьшения негативных последствий демографического кризиса, вызванного вооруженной агрессией РФ.

Кроме того, законопроект имеет целью упрощение порядка приобретения гражданства Украины и усовершенствования регулирования правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят/проходили военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины или являются одним из супругов такого.

"Принятие Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины" обеспечит воплощение европейских принципов функционирования института гражданства, будет способствовать совершенствованию государственной политики в сфере гражданства с целью обеспечения условий для возвращения граждан Украины, вынужденно покинувших территорию Украины из-за вооруженной агрессии для Украины гражданства Украины некоторыми категориями иностранцев и лиц без гражданства", – говорится в пояснительной записке на сайте Верховной Рады.

Напомним, летом 2024 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве. Документ в частности определяет случаи, когда можно получить множественное гражданство, он также касается иностранцев, которые служили в украинской армии или оказывали ей помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на название законопроекта – о введении в Украине института множественного гражданства – он скорее предусматривает более комплексное регулирование этого вопроса, а также поощрение множественного гражданства для определенных групп украинских и иностранных граждан.

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