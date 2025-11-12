Украинцы смогут получить гражданство США, Канады, Германии, Польши и Чехии, не отказываясь от украинского: как это будет работать

Украинцы смогут получить гражданство США, Канады, Германии, Польши и Чехии, не отказываясь от украинского. В то же время граждане этих стран смогут получить украинский паспорт по упрощенной процедуре.

Решение касается пяти государств, выбранных правительством как надежных партнеров Украины. Об этом пишет "ВВС - Украина".

Закон о множественном гражданстве вступил в силу в июле 2025 года. Тогда парламент поручил правительству определить перечень стран, граждане которых могут пользоваться правом на второй паспорт без потери первого.

Предварительно ожидалось, что перечень будет значительно длиннее, однако пока он ограничен пятью государствами.

По словам президента Владимира Зеленского, ключевым критерием выбора были надежные партнеры Украины, которые поддерживают страну в войне и имеют теплое отношение к украинцам.

В список вошли государства, где живет больше всего украинцев: в США и Канаде – потомки предыдущих волн миграции, а в Германии, Польше и Чехии – украинские беженцы от войны.

Упрощенная процедура получения украинского гражданства предусматривает, что иностранцы этих стран не будут подавать письменное обязательство отказаться от своего гражданства. Достаточно подать онлайн декларацию о признании себя гражданином Украины. Другие требования, как проживание в Украине пять лет и сдачи экзаменов по языку, истории и Конституции, остаются.

Для отдельных категорий – иностранцев, которые воюют за Украину, имеют заслуги перед государством или подвергаются политическим притеснениям – правила еще более лояльны. Для них отсутствует требование проживания 5 лет, а экзамены и освоение языка можно сдавать в течение нескольких лет.

Правительство надеется, что новые правила помогут сохранить связь украинцев в мире с Родиной и привлечь их к восстановлению страны после войны. В то же время оппоненты закона опасаются, что двойное гражданство может упростить окончательный переезд украинцев за границу.

По данным правительства и Всемирного конгресса украинцев, в США и Канаде проживает более 2,3 млн украинцев, в Германии, Польше и Чехии – более 2,4 млн беженцев и этнических украинцев.

Закон и подзаконные акты вступят в силу с 16 января 2026 года, список стран еще может быть расширен.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Национальный банк Украины ухудшил прогноз по миграции – вместо 200 тыс. тех, кто должен был вернуться, теперь в учреждении ожидают, что до конца года страну покинут еще столько же, и еще 200 тыс. – в следующем году. Даже если война прекратится, возможна новая волна трудовой миграции, которая может охватить до 2 млн украинцев, в результате чего для восстановления страны придется привлекать иностранных трудовых мигрантов.

