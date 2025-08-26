Закон о множественном гражданстве подписан, но есть нюансы: кто из украинцев сможет иметь второй паспорт и при каких условиях

Президент Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве, который уже вступил в силу, однако его полная реализация ожидается через шесть месяцев. За это время Кабинет министров и Государственная миграционная служба должны разработать процедуры, которые будут регулировать, как украинцы смогут получать и пользоваться вторым паспортом.

Об этом рассказала председатель Государственной миграционной службы Наталья Науменко. Она отметила, что, несмотря на споры о соответствии Конституции, закон уже вступил в силу.

Что предусматривает закон о множественном гражданстве

Главное нововведение закона – правительство будет определять перечень государств, гражданство которых позволит иметь украинцам параллельно со своим. Речь идет о странах ЕС, НАТО, G7 и государствах, которые поддерживают суверенитет Украины и осудили агрессию РФ. На практике окончательного списка еще нет, но обсуждались, в частности, США, Канада и страны Европейского Союза.

Закон прежде всего ориентирован на украинскую диаспору, где многие этнические украинцы хотят иметь паспорт Украины, не отказываясь от гражданства страны проживания. Ранее для этого приходилось оставлять предыдущее гражданство, теперь такого требования нет. В то же время не все страны признают множественное гражданство, и в таких случаях украинцу придется сделать выбор. США и Канада поддерживают двойную гражданскую принадлежность.

Граждане, которые уже имеют паспорта других государств, не обязаны сообщать об этом, если они не являются госслужащими или не подают декларации в НАПК. Процедура для этнических украинцев за рубежом осталась неизменной: подача документов через консульство, проверка и сдача экзамена по украинскому языку, истории и Конституции. Те, кто ранее отказался от украинского гражданства, теперь могут его восстановить.

Напомним: летом 2024 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве. Документ, в частности, определяет случаи, когда можно получить множественное гражданство, он также касается иностранцев, которые служили в украинской армии или оказывали ей помощь.

