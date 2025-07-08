Зачем в СССР в авто делали треугольные окошки: почему отказались от этой особенности

Автомобили, сходившие с конвейеров советских автозаводов, отличались одной интересной деталью, которая сегодня может показаться анахронизмом – небольшим треугольным окошком, встроенным в переднюю дверь. Эта особенность была присуща многим популярным моделям, таким как "Волга", "Москвич", "Жигули" и даже "Запорожец".

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Для многих современных автолюбителей такая конструкция выглядит как устаревший элемент дизайна, однако на самом деле это было хорошо продуманное и функциональное решение, которое до сих пор вызывает теплые воспоминания у водителей со стажем. Интересно, что подобные форточки можно было встретить не только на советских автомобилях, но и на некоторых зарубежных моделях прошлых лет, что свидетельствует об их прежней практичности.

Косая форточка в авто

Косая форточка – это небольшое треугольное стекло, которое устанавливалось в передних дверях автомобиля отдельно от основного окна. Обычно оно крепилось на двух небольших шарнирах, что позволяло его открывать на определенный угол.

Каждая такая форточка имела собственное резиновое уплотнение для предотвращения попадания воды и пыли в салон. Эта конструктивная особенность была распространена в эпоху, когда автомобильные технологии еще не достигли современного уровня, и производители искали простые и эффективные способы обеспечения комфорта для водителя и пассажиров.

Почему отказались от треугольных окон

Со временем треугольные форточки начали исчезать из дизайна автомобилей. Одной из причин стала смена эстетических предпочтений – многие начали считать их устаревшими, особенно с 1980-х годов, когда автомобильный дизайн стал более обтекаемым и минималистичным. Кроме того, появились практические соображения: замки форточек со временем могли разбалтываться, что делало автомобиль более уязвимым для воров. Не стоит забывать и о сложности производства – изготовление точных шарниров для форточек требовало высокой точности, что влияло на себестоимость автомобиля.

Преимущества форточек перед современными системами

Несмотря на свой архаичный вид, треугольные форточки имели ряд преимуществ, особенно в условиях того времени. Поскольку кондиционеры в советских автомобилях были большой редкостью, форточки играли важную роль в обеспечении естественной вентиляции салона. Даже слегка приоткрытое треугольное окошко создавало разрежение воздуха, эффективно вытягивая из салона неприятные запахи бензина, табака или даже перегара. Летом открытая форточка обеспечивала мощный поток свежего воздуха, при этом, в отличие от полностью опущенного окна, почти не затягивала пыль, а дождь и песок благодаря удачному расположению передней стойки попадали внутрь в минимальном количестве.

Дополнительные полезные функции треугольных окон

Кроме вентиляции, треугольные окошки имели и другие полезные функции. Зимой опытные водители использовали хитрость для ускорения прогрева салона: они включали печку на полную мощность и слегка приоткрывали форточку. Благодаря циркуляции воздуха время прогрева сокращалось почти вдвое, и этот совет даже был прописан в инструкциях по эксплуатации некоторых моделей. Важно также отметить, что, в отличие от кондиционеров, естественная вентиляция с помощью форточек не вызывала простуды или аллергии. Они работали абсолютно бесшумно, не нуждались в специальном обслуживании и практически не ломались.

Сегодня косые форточки воспринимаются как ностальгическое воспоминание о прошлом, однако они были достаточно продуманным и эффективным инженерным решением для своего времени. В контексте отсутствия развитых систем климат-контроля они обеспечивали простой и надежный способ вентиляции салона.

OBOZ.UA ранее писал, какие автомобили в СССР было запрещено покупать.

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