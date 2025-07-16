На Волыни молния попала в дом, в котором находилась мать с тремя детьми: все подробности трагедии. Фото

В Волынской области во время непогоды молния попала в жилой дом, в котором находилась женщина с тремя малолетними детьми. В помещении возник пожар.

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Инцидент произошел в среду, 16 июля, сообщили на официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). На опубликованных спасателями фото видно, что молния вызвала возгорание кровли дома.

К счастью, женщина не растерялась и вовремя вывела детей в безопасное место, после чего вызвала спасателей.

"До прибытия спасателей женщина успела вывести детей в безопасное место и позвонила на "101". Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не допустили уничтожения дома", – сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что к счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, что на Оболони в Киеве 16 июля произошел пожар в многоэтажном доме на проспекте Владимира Ивасюка. По словам очевидцев, перед появлением огня и дыма якобы был слышен взрыв.

А 12 июля в Запорожье произошел масштабный пожар в жилом пятиэтажном доме, в результате которого пострадали девять человек, среди них трое детей. Огонь охватил балконы со второго по пятый этаж и несколько квартир, что усложнило тушение и привело к масштабным разрушениям.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева произошел пожар возле здания Дворца торжественных событий (более известного как Центральный ЗАГС). Над местом инцидента поднимался густой черный дым минимум на высоту 20 метров.

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