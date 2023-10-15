Ящик, скринька і шухляда: чем отличаются похожие украинские слова

Мы часто не различаем схожие по значению слова, поэтому в языке возникает путаница. Это, например, касается слов, означающих емкости хранения предметов. В быту можно услышать словосочетание типа "ящик письмового стола" или "поштовый ящик", тогда как в литературном языке обычно употребляют "поштова скринька и "шухляда стола".

OBOZ.UA разбирался, чем отличаются похожие слова. В некоторых случаях "ящик" лучше заменить на "скриньку" или "шухляду".

Ящик

Ящик – обычно прямоугольный предмет для хранения или перевозки вещей и предметов. Ящики могут быть деревянными, пластиковыми и т.п. Ящик является самостоятельным отдельным предметом, а не составной частью другой мебели, как, например, "шухляда".

К примеру:

Кур’єр втягнув до вітальні дерев’яний ящик і попросив заплатити за доставку.

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Матроси, прибувши у порт, одразу почали завантажувати на корабель дерев’яні ящики.

Приїхала вантажівка – солдати почали розвантажувати ящики з боєприпасами.

Скринька

Говорить "поштовий ящик" не стоит, это типичная языковая калька с русского. Украинцы получают посылки и письма в "поштові скриньки".

Слово "скринька" имеет несколько значений. Во-первых, это обычно прямоугольный предмет, имеющий отверстие, через которое внутрь вбрасывают письма или другие вещи, для которых ящик предназначен.

К примеру:

В кутку стояла скринька для скарг і пропозицій – туди Оксана й опустила згорнутий аркуш паперу.

Бабуся кілька разів на день перевіряла поштову скриньку, але листів від онуків не було.

Бюлетень потрібно опустити до скриньки.

"Скринькою" также называют ящик с ручкой.

К примеру:

У вітальні стояла скриня, куди Олеся складала власноруч вишиті рушники та хустки.

Степан привіз на підводі велику дерев’яну скриню з кованими ручками – подарунок дружині.

Шухляда

"Шухляда – это выдвижной ящик, являющийся частью шкафа, комода, стола или другой мебели.

К примеру:

Бухгалтер встиг сховати папери за замкнути шухляду на ключ до того, як увійшов юрист.

Ганна нишпорила в кабінеті свого чоловіка – шукала у шухлядах таємні листи.

Марко точно пам’ятав, що поклав ключі до шухляди, але тепер не міг їх знайти.

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