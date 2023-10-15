Ящик, скринька і шухляда: чем отличаются похожие украинские слова
Мы часто не различаем схожие по значению слова, поэтому в языке возникает путаница. Это, например, касается слов, означающих емкости хранения предметов. В быту можно услышать словосочетание типа "ящик письмового стола" или "поштовый ящик", тогда как в литературном языке обычно употребляют "поштова скринька и "шухляда стола".
OBOZ.UA разбирался, чем отличаются похожие слова. В некоторых случаях "ящик" лучше заменить на "скриньку" или "шухляду".
Ящик
Ящик – обычно прямоугольный предмет для хранения или перевозки вещей и предметов. Ящики могут быть деревянными, пластиковыми и т.п. Ящик является самостоятельным отдельным предметом, а не составной частью другой мебели, как, например, "шухляда".
К примеру:
Кур’єр втягнув до вітальні дерев’яний ящик і попросив заплатити за доставку.
Матроси, прибувши у порт, одразу почали завантажувати на корабель дерев’яні ящики.
Приїхала вантажівка – солдати почали розвантажувати ящики з боєприпасами.
Скринька
Говорить "поштовий ящик" не стоит, это типичная языковая калька с русского. Украинцы получают посылки и письма в "поштові скриньки".
Слово "скринька" имеет несколько значений. Во-первых, это обычно прямоугольный предмет, имеющий отверстие, через которое внутрь вбрасывают письма или другие вещи, для которых ящик предназначен.
К примеру:
В кутку стояла скринька для скарг і пропозицій – туди Оксана й опустила згорнутий аркуш паперу.
Бабуся кілька разів на день перевіряла поштову скриньку, але листів від онуків не було.
Бюлетень потрібно опустити до скриньки.
"Скринькою" также называют ящик с ручкой.
К примеру:
У вітальні стояла скриня, куди Олеся складала власноруч вишиті рушники та хустки.
Степан привіз на підводі велику дерев’яну скриню з кованими ручками – подарунок дружині.
Шухляда
"Шухляда – это выдвижной ящик, являющийся частью шкафа, комода, стола или другой мебели.
К примеру:
Бухгалтер встиг сховати папери за замкнути шухляду на ключ до того, як увійшов юрист.
Ганна нишпорила в кабінеті свого чоловіка – шукала у шухлядах таємні листи.
Марко точно пам’ятав, що поклав ключі до шухляди, але тепер не міг їх знайти.
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