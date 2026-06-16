Напомню, что из 11-12 тысяч приходов так называемой УПЦ МП в ПЦУ перешло всего 1948 громад. То есть всего 15-16%. Чего ждут все остальные 85% московских прихожан? Они ждут не пришествия Христа, а прихода/возвращения россиян в Украину. Или когда снова можно будет поднять голову. Для части политикума это будет благодатный (нет, не огонь) электорат. Некая пятая колонна. Воцерковленная.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

В останні роки швидкість переходу громад до ПЦУ впала до 3-5 громад на місяць. Тобто такими темпами УПЦ МП буде переходити до ПЦУ ще декілька десятиріч. Мабуть це всім вигідно.

Ну і про Путіна. А нагадайте, чому на нього досі не накладено анафему? Відлучення від церки. Або прокляття людською мовою. Ну якщо вже стільки народу вірить в гадалку Вєроніку, то що не так з анафемою?

Формально вся Русь перебувала під юрисдикцією Київської мітрополії. Отже раба божего Владіміра з Пітера можна відлучати від церкви. Пофіг на те, що це не будуть визнавати інші промосковські православні церкви, а може хтось таки й визнає. Чим більше біси будуть казитись та доводити неможливість накладання анафеми, тим краще. Суто церковно-політично крок гарний.

Ну і з УПЦ МП треба щось робити...