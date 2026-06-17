В Украине планируют кардинально изменить пенсионные правила: к чему готовиться и почему без этого не обойтись

Украинская пенсионная система не способна обеспечить выплаты хотя бы на уровне, выше черты бедности. Коэффициент замещения пенсий стремительно уменьшается ежегодно, при том, уже вскоре на одного работающего в стране будет один пенсионер.

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Без масштабной пенсионной реформы решить проблемы, которые накапливались в течение многих лет, невозможно.

О том, какие изменения готовят и почему они необходимы – читайте в материале OBOZ.UA.

На самом деле пенсии в Украине снижаются: почему

Средняя пенсия в Украине по состоянию на апрель (это самые свежие данные) составляет 7 236,49 грн. И хотя эта цифра регулярно растет, если оценивать уровень пенсии по покупательной способности или по коэффициенту замещения, то окажется, что выплаты на самом деле уменьшаются.

Коэффициент замещения – это тот процент от привычного заработка, который можно получать на заслуженном отдыхе. Достаточным уровнем считается показатель от 40%. То есть, если зарплата составляла 30 тыс. грн, то пенсия должна быть на уровне около 12 тыс. грн. К сожалению, в Украине такого коэффициента замещения для обычных пенсионеров нет.

А если оценить статистику за последние годы, станет понятно, что размер пенсий на самом деле снижается. Так, по состоянию на январь 2020-го, средняя зарплата составляла 9 581,38 грн (данные ПФУ). Вместе с тем, средняя пенсия была на уровне 3 082,98 грн. То есть, средняя пенсия на тот момент составляла примерно 32,2% средней ззарплаты.

Стоит отметить, что было бы правильно сравнивать зарплату конкретного человека с его пенсией. Но общая статистика также помогает оценить ситуацию с уровнем пенсий. И эта ситуация, очевидно, ухудшается.

По состоянию на январь 2026-го, средняя зарплата (опять же по данным ПФУ) составляла 21 876 грн, тогда как средний размер пенсии достиг 6 544,62 грн. Это уже 29,92%. Коэффициент замещения постепенно снижается и это видно даже на общих цифрах.

Единый соцвзнос платится с зарплаты. По логике, пропорционально с увеличением средних зарплат должен увеличиваться и размер средней пенсии. На самом же деле, это не так. И для этого есть несколько причин. Во-первых, формула расчета пенсии и индексации учитывает среднюю зарплату таким образом, что ее рост за конкретный год не приводит к пропорциональному увеличению выплаты.

Во-вторых, хотя средняя зарплата за пять лет и выросла почти в 2,3 раза, количество работающих снизилось. Так, в декабре 2020-го в Украине взносы платили 12,8 млн человек, из них 9,9 млн – наемные работники. А пенсию получали 11,1 млн человек. То есть, 100 работающих своими налогами содержали 87 пенсионеров.

По состоянию на конец 2025-го, взносы в ПФУ платили уже всего 10,7 млн человек, из них 8,9 млн – наемные работники. Тогда как пенсии получали примерно 10,2 млн человек. То есть, 100 работающих содержат уже 95 пенсионеров.

И это критическая ситуация для пенсионной системы любой страны. Реформа без изменения соотношения количества работающих и пенсионеров не сможет дать значительный результат.

Работа может проводится в двух направлениях. Детенизация рынка труда, привлечение большего количества застрахованных лиц – с одной стороны. А также урезание "специальных" пенсионных прав, увеличение пенсионного возраста, введение более жестких условий выхода на пенсию – с другой. Здесь важно добавить, что на некоторые шаги правительство не решится. В частности, не стоит ожидать повышения пенсионного возраста (хотя это рано или поздно придется сделать).

Минимальной пенсии не хватает даже на базовые потребности: что планируют изменить

Фактический прожиточный минимум для пенсионера в Украине уже превышает 8 тыс. грн. Это та минимальная сумма, которая нужна для приобретения базового набора товаров и услуг (потребительской корзины). Вместе с тем, минимальная пенсия составляет всего 2,6 тыс. грн, а средняя – 7,2 тыс. грн.

То есть, абсолютное большинство украинцев на заслуженном отдыхе получает выплату, которой физически не может хватить на базовые потребности. Таким образом, пенсионеры находятся за чертой бедности, а пенсионная система не справляется со своей основной функцией.

Вместе с тем, существует целая каста особых пенсионеров: ряд украинцев получает пенсии, размер которых выше 100 тыс. грн в месяц. И это также демонстрирует имеющиеся проблемы и подтверждает необходимость реформировать систему.

Пенсионную реформу разрабатывают уже не первое десятилетие. В прошлом году свой вариант презентовала на тот момент министр соцполитики Оксана Жолнович. Вместе с ней реформу разрабатывала ее первая заместительница Дарья Марчак (на данный момент – заместительница министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства). Но и Жолнович, и Марчак должности в Минсоце потеряли, а реформа вновь оказалась на паузе.

Теперь реформу разрабатывает уже новый министр соцполитики Денис Улютин. "Большая реформа никогда не делается за год или два. Например, пенсионный закон 2002 года готовили семь лет. Это нормальный цикл, когда одна команда готовит фундамент, а другая – двигает далее. Пенсионную реформу сейчас продолжает Минсоцполитики, и не начинает с нуля, а работает с наработками, которые сделала предыдущая команда", – рассказала Марчак OBOZ.UA.

Глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова пояснила: сейчас комитет ожидает, что правительство направит свой вариант пенсионной реформы. В этом законопроекте, в частности, должны быть следующие нормы:

Коэффициент замещения – выйти хотя бы на 40% замещения зарплаты. "Желательно – 60. Иметь план достижения этой цели", – прокомментировала Третьякова.

– выйти хотя бы на 40% замещения зарплаты. "Желательно – 60. Иметь план достижения этой цели", – прокомментировала Третьякова. Урегулировать пенсии мобилизованных военных. По действующему закону только кадровые военные имеют так называемую "выслугу" – особые пенсионные права.

По действующему закону только кадровые военные имеют так называемую "выслугу" – особые пенсионные права. Выровнять пенсионный возраст для всех украинцев. Сейчас часть граждан имеет уникальное право раньше выходить на пенсию. Перейти на накопление хотя бы по профессиональным пенсиям (требование Директивы ЕС). "Для тех, кому поднимут зарплату – вводить накопительный компонент пенсий в Казначействе", – добавила Третьякова.

Вопрос пенсионной реформы в Украине уже давно назрел. Государство должно создать условия для того, чтобы обеспечить пенсионеров таким уровнем выплат, который хотя бы спасет от бедности.