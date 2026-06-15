Такой документ стоит хранить годами: какой совет дали всем, кто платит за коммуналку

Квитанции за оплату электроэнергии, газ, воды и т.д. не стоит выбрасывать – наоборот, их следует хранить в течение 5 лет. Дело в том, что в случае возникновения споров с поставщиками именно эти документы могут помочь решить вопрос в свою пользу.

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Об этом говорится в материале "На пенсии". Его авторы объясняют: квитанции подтверждают факт расчета за коммунальные услуги.

Кроме того, подчеркивается, эти документы также имеют важное значение в случае судебных споров. Ведь они:

позволяют доказать отсутствие задолженности;

отстоять права потребителя в конфликтах с предприятиями жилищно-коммунальной сферы.

"Даже добросовестные плательщики могут столкнуться с проблемами: потерянные данные в системах учета или технические ошибки приводят к появлению мнимых долгов. В такой ситуации именно квитанции – главное подтверждение того, что услуги были оплачены вовремя и в полном объеме", – подчеркнули специалисты.

Что должно быть в квитанциях

В то же время, подчеркивается, важно, чтобы такой документ содержал ряд пунктов. В частности:

Дату операции.

Сумму и реквизиты получателя.

Печать или подтверждение банка (в электронном формате).

"Если квитанция напечатана без печати, рекомендуется запросить официальный документ с подписью и штампом банка. Кроме того, пользователи могут обратиться в свой банк за выпиской всех платежей за нужный период", – говорится в материале.

Хранить нужно не только бумажные квитанции

Вместе с тем, подчеркивается, электронные квитанции, которые "выдают", если оплата совершалась через банк, также будут действительны в судах. А потому их также нужно хранить.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, в чьих домах и квартирах установлены газовые плиты, рекомендуют оборудовать свои жилища сигнализатором газа – ведь возможность утечки газа есть всегда. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха.

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