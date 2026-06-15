Такой документ стоит хранить годами: какой совет дали всем, кто платит за коммуналку
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Квитанции за оплату электроэнергии, газ, воды и т.д. не стоит выбрасывать – наоборот, их следует хранить в течение 5 лет. Дело в том, что в случае возникновения споров с поставщиками именно эти документы могут помочь решить вопрос в свою пользу.
Об этом говорится в материале "На пенсии". Его авторы объясняют: квитанции подтверждают факт расчета за коммунальные услуги.
Кроме того, подчеркивается, эти документы также имеют важное значение в случае судебных споров. Ведь они:
- позволяют доказать отсутствие задолженности;
- отстоять права потребителя в конфликтах с предприятиями жилищно-коммунальной сферы.
"Даже добросовестные плательщики могут столкнуться с проблемами: потерянные данные в системах учета или технические ошибки приводят к появлению мнимых долгов. В такой ситуации именно квитанции – главное подтверждение того, что услуги были оплачены вовремя и в полном объеме", – подчеркнули специалисты.
Что должно быть в квитанциях
В то же время, подчеркивается, важно, чтобы такой документ содержал ряд пунктов. В частности:
- Дату операции.
- Сумму и реквизиты получателя.
- Печать или подтверждение банка (в электронном формате).
"Если квитанция напечатана без печати, рекомендуется запросить официальный документ с подписью и штампом банка. Кроме того, пользователи могут обратиться в свой банк за выпиской всех платежей за нужный период", – говорится в материале.
Хранить нужно не только бумажные квитанции
Вместе с тем, подчеркивается, электронные квитанции, которые "выдают", если оплата совершалась через банк, также будут действительны в судах. А потому их также нужно хранить.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, в чьих домах и квартирах установлены газовые плиты, рекомендуют оборудовать свои жилища сигнализатором газа – ведь возможность утечки газа есть всегда. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха.
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