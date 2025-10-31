'Я счастлива дома и одновременно мне страшно': украинка сравнила жизнь в Англии и в Украине и поблагодарила ВСУ

Известная украинская журналистка и телеведущая Марина Леончук сейчас живет и работает в Великобритании. Но недавно она ненадолго вернулась и неделю провела на Родине. Марина интересно сравнила жизнь в Британии и в Украине, и поблагодарила Вооруженные силы нашего государства.

До начала широкомасштабного вторжения россиян Марина жила в Морозовке Киевской области. Именно здесь она провела последнюю неделю и, как сама пообещала, сюда обязательно вернется.

Безопасность и жизнь

Марина Леончук говорит, что сравнивать жизнь в Украине и в Британии нельзя, потому что "сравнение будет нечестным", но сделала это.

"В Англии – не плохо. В Украине – не идеально. В Англии – спокойнее. В Украине – острее. В каждой из этих фраз есть доля правды, но никакой целостности. В Англии я благодарна за безопасность. За то, что мой сын и я можем спать спокойно, не вздрагивая от звуков. Там можно просто жить и это огромная ценность. А в Украине я благодарна за саму жизнь. За то, как она ощущается – глубже, сильнее, как бесценная. Здесь люди смотрят в глаза опасности и каждый день имеет вес", – отметила она.

Марина утверждает, что счастлива дома, хотя в то же время ей страшно. Женщина признается, что "ездила бы в Украину чаще, но пока не может", и так или иначе, она благодарна и украинским защитникам, и вообще украинцам.

"Я благодарна украинской армии. За защиту. Безгранично, навсегда. И людям, которые живут в Украине – работают, отдыхают, поддерживают друг друга и войско, держат "привычную" жизнь. Это выбор и он достоин уважения, потому что благодаря этому выбору я могу чувствовать благодарность, спокойствие и любовь, даже на расстоянии", – говорит Марина.

Но расстояние, надеемся, будет недолгим. "Украина – мой дом и я бесконечно счастлива, как мне здесь рады и ждут. Поэтому я вернусь домой", – пообещала беженка.

Где находится Морозовка

Морозовка – поселок в Барышевской поселковой общине Броварского района Киевской области. Население – около 2,4 тыс. человек.

С конца февраля 2022 года Броварской район был ареной боевых действий между украинскими защитниками и российскими захватчиками. Уже в марте бои велись на территории Барышевской, Калитянской и Великодимерской общин, а местное население частично эвакуировалось в Бровары. Только первого апреля оккупантов выгнали с территории района.

Что известно о Марине

Марина Леончук (родилась в 1981 году в соседнем селе Сезенков) начала работать в журналистике уже на последних курсах института – сначала в газетах ("Урядовий кур'єр", "Україна молода" и т.д.), а затем и на радио. Некоторое время была ведущей новостей на одной из столичных радиостанций.

В 2007 году "случайно попала на телевидение" (по ее собственному признанию), и работала в эфире ведущих украинских вещателей.

А сейчас Марина Леончук называет себя "тренером по публичным выступлениям и межкультурной коммуникации" и лектором.

"Сейчас я совмещаю журналистику, тренерство и межкультурную коммуникацию и две страны: Украину и Англию. Работаю с теми, кто ищет смыслы и форму в коммуникации", – говорит она о себе.

Как сообщал OBOZ.UA, после завершения войны Украина может столкнуться с новой волной эмиграции. По крайней мере, так считает директор Института демографии и исследований качества жизни им. Михаила Птухи Элла Либанова. Однако на этот раз будут выезжать преимущественно мужчины – по ее словам, женщины, которые планировали покинуть Украину, уже сделали это, а условия пребывания беженцев в Европе постепенно ухудшаются.

Около 70% украинцев, которые сейчас находятся за границей, не планируют возвращаться на родину, ведь там уже обустроили свою жизнь – имеют работу, жилье и стабильность. По словам экспертов, чем дольше длится война, тем меньше шансов, что эти люди решат вернуться в Украину.

