"Чем дольше длится война, тем меньше вероятность": 70% украинцев могут не вернуться из-за границы

Около 70% украинцев, которые сейчас находятся за границей, не планируют возвращаться на родину, ведь там уже обустроили свою жизнь – имеют работу, жилье и стабильность. По словам экспертов, чем дольше длится война, тем меньше шансов, что эти люди решат вернуться в Украину.

Об этом рассказал председатель ОО "Офис миграционной политики" Василий Воскобойник в эфире одного из телеканалов. По его словам, миграционное поведение украинцев все больше приобретает признаки долговременной адаптации, и чем дольше длится война, тем меньше шансов, что люди вернутся.

Эксперт отметил, что решение о возвращении зависит как минимум от четырех ключевых факторов – безопасности, работы, жилья и социальной инфраструктуры. Вопрос безопасности, по словам Воскобойника, остается определяющим, ведь большинство украинцев даже не будут рассматривать возможность возвращения, пока не будет гарантированного завершения боевых действий. Следующим важным критерием является работа – не только ее наличие, но и возможность получать доход, который позволяет содержать семью и жить достойно.

Отдельно эксперт подчеркнул, что значительная часть украинцев за рубежом уже адаптировалась, они нашли работу, решили жилищные вопросы, а их дети ходят в школы и университеты в странах ЕС. Люди привыкают к стабильности и социальным гарантиям, поэтому все чаще рассматривают свое пребывание за рубежом не как временное, а как новый этап жизни.

В то же время в Украине до сих пор не хватает условий, которые бы стимулировали возвращение, – доступных ипотек, программ трудоустройства или качественной медицинской и образовательной инфраструктуры. По оценкам "Офиса миграционной политики", ситуация может иметь длительные последствия для демографии и экономики Украины, ведь страна фактически теряет активную часть населения, которая могла бы восстанавливать экономику после войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Австрии решили закрыть последний центр приема беженцев из Украины. Пункт для украинцев в венском районе Хитцинг прекратит свою работу до конца 2025 года.

