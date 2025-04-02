Третья годовщина освобождения Киевщины: истории очевидцев из музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

2 апреля исполняется три года со дня деоккупации Киевской области от российских войск. По меньшей мере, пятнадцать общин Вышгородского, Бучанского и Броварского районов тогда оказались под оккупацией. Военные действия в регионе продолжались более месяца. Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал истории людей, ставших очевидцами и пострадавших от этих ужасающих событий.

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Сергей, житель Ирпеня, узнал о гибели детей из соцсетей, опознав их вещи на фото. Позже узнал, что во время эвакуации погибла и жена. В мгновение ока русские захватчики отобрали у него все, ради чего стоило жить.

"Я настроил геолокацию на телефонах жены и детей и постоянно следил за ними. Первые подозрения, что что-то не так, появились, когда маячки переместились в больницу. В тот момент телефоны детей уже не отвечали. Жена еще некоторое время была жива, но скончалась в больнице. Люди, ответственные за это, должны быть осуждены. За это должна быть казнь", – говорит Сергей. Смотрите его историю по ссылке.

Елена несколько недель с семьей скрывалась от обстрелов в подвале в Буче. Страшней для нее было видеть смерти вокруг.

"Смотрим – с конца улицы идет тележка, а на ней везут тела двух детей, завернутых в белую простыню… Знаете, одно – когда тебе говорят, что там кого-то расстреляли, и совсем другое – когда видишь это своими глазами", – рассказывает Елена. Смотрите ее историю по ссылке.

Больше месяца Леся оставалась под обстрелами без света, воды и связи в родном Ирпене. И даже в таких условиях продолжала работать – пекла хлеб на минералке и раздавала людям, которые оставались в оккупированном городе.

"Помню, пришла женщина с двумя детьми. Я ей выдаю хлеб, а дети целуют его и сразу его съедают", – вспоминает Леся. Смотрите ее историю по ссылке.

Ангелина с семьей оставалась в Буче во время вторжения. Когда россияне добрались до города, бои шли прямо возле их дома. Один длился более пяти часов.

"Вурила и гудела земля. Это было очень страшно, потому что все происходило прямо над нашим домом. У нас сыпались окна, треснули стены, но дом чудом выстоял. Дом напротив был разрушен до основания", – вспоминает Ангелина. Смотрите ее историю по ссылке.

Еще больше историй людей, переживших оккупацию Киевщины, на сайте Музея "Голоса Мирных".

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.