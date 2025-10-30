Либанова дала прогноз, будет ли вторая волна эмиграции из Украины после завершения войны

Директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи Элла Либанова считает, что после завершения войны Украина может столкнуться с новой волной эмиграции. Однако на этот раз будут выезжать преимущественно мужчины.

Об этом Либанова сказала в интервью Оресту Сохару в рамках проекта "Орестократия". По ее словам, женщины, которые планировали покинуть Украину, уже сделали это, а условия пребывания беженцев в Европе постепенно ухудшаются.

Причины возможной второй волны эмиграции

На вопрос о возможной второй волне эмиграции из Украины, эксперт ответила: "Возможно. Мужская, женской не будет. Женщины, кто хотел, уже уехали. Тем более, что сейчас условия пребывания на Западе будут ухудшаться. Той помощи, которую давали в 2022 году, сейчас обычно нет уже".

Либанова отметила, что отъезд мужчин может стать следствием семейных обстоятельств. Если жена нашла работу за границей и жилье, ребенок посещает школу или садик, а в Украине мужчина без жилья из-за разрушений, – это может побудить его к переезду за границу.

Прогноз по численности населения Украины

На вопрос о прогнозе The Washington Post о сокращении населения Украины до 15 миллионов к 2050 году, Либанова ответила, что эти оценки базируются на автоматических трендах ООН и не учитывают военных реалий.

"Это ооновский прогноз, который "идет" просто по трендам. Но эту методику нельзя применить в таких условиях, как мы сейчас. Могу сказать, что на 2040-й прогнозирую 25-30 млн населения Украины", – отметила она.

Будет ли Украина нуждаться в миллионах иностранных работников

Некоторые эксперты предполагают, что после войны Украине придется привлечь до 10 миллионов трудовых мигрантов, но Либанова с этим не соглашается.

"Не думаю, что понадобится столько рабочей силы. Разве что мы "взбесимся" и будем восстанавливать довоенную экономику... Но не уверена, что мы до такого уровня дойдем. Мы будем строить новую экономику", – сказала она.

По мнению эксперта, после войны Украина будет развиваться при поддержке международных инвесторов.

"План Маршалла в Украине будет. Деньги нам дадут. Чьи это будут деньги, я не знаю, и, честно говоря, меня это не очень интересует. Если будут инвестиции, то это означает, что здесь будет и достойная зарплата, и условия самореализации", – отметила Либанова.

Как сообщал OBOZ.UA, около 70% украинцев, которые сейчас находятся за границей, не планируют возвращаться на родину, ведь там уже обустроили свою жизнь – имеют работу, жилье и стабильность. По словам экспертов, чем дольше длится война, тем меньше шансов, что эти люди решат вернуться в Украину.

