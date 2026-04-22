Выговский рассказал о некомплекте в патрульной полиции: сколько кадров не хватает

Сейчас дефицит кадров в патрульной полиции составляет около 25%. В то же время в столице этот показатель еще выше.

Об этом во время брифинга в Киеве сообщил председатель Национальной полиции Иван Выговский. Заявление правоохранителя прозвучало в ответ на вопрос о работнице патрульной полиции, которой ранее объявили подозрение из-за бездействия во время теракта в Киеве.

"На сегодня в патрульной полиции некомплект составляет около 25%. В Киеве – даже больше. И, конечно, когда есть необходимость, таких сотрудников привлекают на усиление. Мы все равно должны реагировать, и вовремя реагировать (на инциденты. – Ред.). И именно она (задержанная патрульная. – Ред.) не была системно, на постоянной основе, в нарядах по реагированию", – отметил председатель НПУ.

Вместе с тем Выговский отметил, что в Национальной полиции уже сделаны соответствующие выводы.

Что предшествовало

Напомним, что 18 апреля в киевском районе Демеевка мужчина с оружием устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина.

На следующий день в сети появилось видео с места стрельбы на улице: двое правоохранителей, прибывших на вызов, сбежали после первых звуков выстрелов, бросив безоружных гражданских.

Прокурор Руслан Кравченко опубликовал видео с бодикамер полицейских, которые сбежали с места теракта в Киеве. Патрульный экипаж оставил людей в опасности и не воспользовался табельным оружием. Им сообщили о подозрении из-за действий во время теракта.

21 апреля, в Печерском районном суде города Киева избирали меру пресечения работнице Нацполиции Анне Дудиной, которую вместе с напарником обвиняют в оставлении места происшествия во время стрельбы в Голосеевском районе Киева. Суд постановил взять подозреваемую под стражу прямо в зале суда.

Как сообщал OBOZ.UA, после теракта в Киеве 18 апреля в Украине планируют пересмотреть протоколы реагирования и программы подготовки патрульных полицейских. Об этом заявил Министр внутренних дел Игорь Клименко. Он отметил, что патрульные должны быть готовы к экстремальным ситуациям.

