'Не должны бояться, когда свистит пуля': Клименко анонсировал изменения в подготовке патрульных в Украине

После теракта в Киеве 18 апреля в Украине планируют пересмотреть протоколы реагирования и программы подготовки полицейских. В частности необходимо усилили боевую и психологическую подготовку патрульных.

Об этом журналистам заявил Министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, подготовку правоохранителей необходимо "усилить и осовременить", чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Он подчеркнул, что патрульные должны быть готовы к экстремальным ситуациям.

Министр сообщил, что патрульные полицейские будут проходить обучение на полигонах, где будут дежурить по очереди. К инструкторской работе планируют привлекать военнослужащих, которые имеют боевой опыт в составе подразделений Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Такие изменения, по его словам, сначала будут касаться патрульной службы, а впоследствии – и районных отделений.

Клименко также отметил, что передал свои предложения заместителю председателя Нацполиции Александру Фацевичу, на которого временно возложены обязанности руководителя Департамента патрульной полиции. Кроме того, он настаивает, чтобы должности заместителей по служебной подготовке в подразделениях занимали только лица с боевым опытом.

Отдельно министр сообщил, что ветеранам, которые завершают службу, будут предлагать работать инструкторами по боевой подготовке. По его словам, ключевым элементом является тренировка и формирование психологической устойчивости в реальных условиях.

Также он заявил, что по поручению президента Владимира Зеленского должны пересмотреть протоколы реагирования и учебные программы. Речь идет о тактике действий с применением оружия.

"Каждый день, когда приезжает на условную хулиганку, патруль должен быть готов, что в него могут бросить, как минимум, гранату. Все, кто был, работал, например, в Краматорске, в Славянске, и прошли эту службу – они этого не боятся. Да, это стрессоустойчивость. Полицейский не должен бояться, когда где-то взрывается взрывпакет или свистит пуля. Потому что работник полиции – он на то и работник полиции, чтобы рисковать ради жизни других людей", – поточил Клименко.

Отдельно министр уточнил, что значительная часть личного состава уже проходила ротации в сводных отрядах. По его мнению, временное направление полицейских в прифронтовые регионы для повышения практической подготовки является целесообразным.

Напомним, ранее Клименко рассказал подробности о полицейских, которые сбежали с места теракта. По его словам, ониоставили раненого мальчика на месте происшествия. Речь идет о 44-летней сотруднице, которая служит с 2015 года, и 27-летнем патрульном, который присоединился к службе в 2024-м.

Также OBOZ.UA сообщал, после теракта в Киеве, в результате которого погибли люди, вопрос права гражданских на оружие снова оказался в центре внимания. В Министерстве внутренних дел заявили о готовности начать обсуждение возможного введения короткоствольного оружия для граждан.

