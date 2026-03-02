Выдавал себя за бабушку: пограничники разоблачили нарушителя, который пытался выехать за границу. Видео

На украинско-молдавской границе пограничники Измаильского отряда задержали мужчину призывного возраста, который пытался незаконно пересечь государственную границу, выдавая себя за пожилую женщину. Во время контроля в пункте пропуска "Новые Трояны" сработало внимание правоохранителей к подозрительной пассажирке.

Выяснилось, что под женской одеждой скрывался 30-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

По информации, в пункт пропуска автомобилем прибыла местная жительница вместе с пассажирами. Во время паспортного контроля внимание пограничников привлекла женщина, указанная в документах как лицо 1954 года рождения.

Она была закутана в платок и избегала общения с правоохранителями, а за нее отвечала водитель, утверждая, что это ее знакомая.

Чтобы установить личность, пограничники попросили снять платок, после чего обнаружили 30-летнего мужчину, замаскированного под пожилую женщину. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 204 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

В отношении водителя направлено сообщение в Национальную полицию об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Напомним, пограничники Черновицкого отряда совместно с бойцами Службы безопасности ликвидировали очередную схему переправки за границу уклонистов, украинских граждан призывного возраста. Причем, как выяснилось, для конспирации организаторы схемы использовали автомобиль скорой помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали "бизнесмена", который, по информации следствия, также организовал схему заработка на уклонистах. В частности, злоумышленник предлагал мужчинам выехать из Украины в составе футбольной команды. Этому подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.

