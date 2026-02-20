Предлагал уклонистам выехать из Украины в составе футбольной команды: в Киеве задержали организатора схемы. Фото

В Киеве правоохранители задержали "бизнесмена", который, по информации следствия, организовал схему заработка на уклонистах. Злоумышленник предлагал мужчинам выехать из Украины в составе футбольной команды.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.

"Очередной канал побега военнообязанных из страны заблокировали оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователи полиции Киева. Организовал его 26-летний столичный житель. Он предлагал мужчинам призывного возраста легально выехать из страны в составе футбольной команды", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, за 10 тысяч долларов США злоумышленник взял на себя обязательства оформить все необходимые документы в течение 10 дней. Также в оплату входили услуги по организации маршрута, транспортировки к пограничному участку и предоставление инструкций по поведению во время прохождения официального пункта пропуска.

О получении вознаграждения "бизнесмен" договорился при встрече в одном из заведений Киева. Однако деньги там он брать побоялся и предложил проехаться с ним в такси, чтобы убедиться, что за ним не следят полицейские. После завершения путешествия все же потребовал, чтобы "клиент" передал ему деньги, – именно в этот момент его задержали.

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали депутата горсовета с Тернопольщины, который, по информации следствия, организовал схему заработка на уклонистах. В частности, злоумышленник за 10 тыс. долларов США помог снять мужчину с розыска и трудоустраивать ради бронирования

