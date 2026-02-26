Пограничники задержали псевдо 'скорую': дельцы незаконно перевозили граждан в Румынию. Фото

Пограничники Черновицкого отряда совместно с бойцами Службы безопасности ликвидировали очередную схему переправки за границу уклонистов, украинских граждан призывного возраста. Причем, как выяснилось, для конспирации организаторы схемы использовали автомобиль скорой помощи.

Видео дня

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. В свою очередь в СБУ отчитались, что в целом по стране заблокировали семь новых схем уклонения от мобилизации, и задержали организаторов сделок.

Дорога в Румынию

Как рассказали в ГПСУ, разоблаченная черновицкими пограничниками схема была очень проста. А именно: водитель "скорой" должен был довезти пятерых "клиентов" как можно ближе к границе, и дальше указать им пеший путь в Румынию в обход пунктов пропуска и пограничных нарядов.

Пассажирам это стоило совокупно 60 тысяч американских долларов.

Но "рейс" задержали во время движения, отметили пограничники и добавили, что теперь водителю грозит уголовная ответственность.

Установление личности главного организатора продолжается, его также ждет уголовное дело. А вот на пассажиров-уклонистов были лишь составлены админпротоколы.

Другие схемы для уклонистов

А в Днепре работники ГБР и СБУ разоблачили чиновника Государственной миграционной службы и адвоката на организации схемы уклонения от мобилизации. Там указанные лица за взятки изготавливали для военнообязанных фальшивые удостоверения иностранцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали "бизнесмена", который, по информации следствия, также организовал схему заработка на уклонистах. В частности, злоумышленник предлагал мужчинам выехать из Украины в составе футбольной команды. Этому подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!