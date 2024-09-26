Временами дожди, но преимущественно без осадков: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг, 26 сентября

В четверг, 26 сентября, в Украине местами возможны дожди. Но в основном осадков не ожидается.

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Об этом сообщил "Укргидрометцентр". Синоптики прогнозируют, что в Винницкой, Житомирской и Киевской, ночью и западных областях местами возможны небольшие кратковременные дожди, грозы.

"Переменная облачность. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°С, в западных, восточных, Сумской и Полтавской областях 7-12°С. Днем 21-26°С, на юге страны до 29 °С. В Карпатах ночью 5-10°, днем 16-21°С", – говорится в сообщении синоптиков.

В Киевской области 26 сентября также прогнозируется переменная облачность. Местами по области небольшой кратковременный дождь, в Киеве без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 21-26°С. В Киеве ночью 14-16°С, днем воздух прогреется до 25°С.

Как сообщал OBOZ.UA, похолодание в Украине ожидается в конце недели – в воскресенье, 29 сентября, однако оно будет не окончательным. В ближайшие дни благодаря антициклону будет царить теплая, почти летняя погода, лишь на западе страны кое-где прольются дожди.

Ранее украинская синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что похолодание в сентябре не будет внезапным. Она отмечает, что температура воздуха будет снижаться постепенно, а ожидать затяжных ливней не стоит. В целом начало осени выходит относительно сухим и теплым.

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