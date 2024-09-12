Похолодание не будет внезапным: синоптики рассказали, какой погоды ждать в сентябре и будут ли затяжные дожди

Сентябрьское похолодание в Украине не будет внезапным. Речь идет о постепенном процессе понижения температуры. Согласно прогнозам синоптиков, ожидать затяжных ливней также не следует. В общем, в сентябре будет относительно сухо и тепло.

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Об этом эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала известная синоптик Наталья Диденко. По ее словам, дождить в сентябре будет точечно и не везде.

"Похолодание в сентябре будет постепенным процессом. С осадками, к сожалению, более сложная ситуация в том плане, что над территорией Украины содержится сухая воздушная масса. Осадков не хватает, воздух пересушен. В связи с этим растет пожарная опасность", - отметила Наталья.

Однако ситуацию с осадками на юге сменит циклон.

"В начале месяца, из-за локального циклона, который расположился над Черным морем, есть вероятность кратковременных дождей с грозами именно в южной части Украины. Там могут пусть и локально, но возникать сильные ливни", – рассказала она.

"Это очень точечно. Не стоит рассчитывать на какие-то тотальные дожди по всему югу. Но там, по крайней мере, увеличится облачность, хотя бы на день-два снизится температура воздуха. Есть вероятность кратковременных грозовых дождей. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода", – предупредила синоптик.

В то же время, Укргидрометцентр сделал прогноз средней месячной температуры воздуха и количества осадков в сентябре этого года. Так, средняя месячная температура воздуха предполагается 15-20° (в Карпатах 13-14°), что на 2° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 37-76 мм (в Карпатах местами 97-111 мм), что "в пределах нормы" отметили синоптики.

Сентябрь является переходным месяцем от лета к осени, которому присуще общее понижение температуры, ослабление грозовой деятельности. Средняя месячная температура воздуха составляет 13-17°, в южной части местами 18-20°, в горных районах 9-15° тепла.

Заморозки в воздухе могут произойти во второй и третьей декадах в Карпатах и местами в Черниговской, Сумской, Черкасской, а Кировоградской областях – в первой декаде сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сентябрь 2024 года начался с температурного рекорда. Во вторник, 3 числа, воздух прогрелся до +24,5℃, что превзошло предыдущий показатель в этот день 2015 года.

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