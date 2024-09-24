Синоптик назвала дату, когда в Украину ворвется похолодание

Похолодание в Украине ожидается в конце недели – в воскресенье, 29 сентября, однако оно будет не окончательным. В ближайшие дни благодаря антициклону будет господствовать теплая, почти летняя погода, однако на западе страны местами прольются дожди.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. По ее словам, в среду, 25 сентября, к Украине будет "залицятися" атмосферный фронт с запада, связанный со скандинавским циклоном Brigitta.

Поэтому в западных областях Украины местами пройдут дожди, вероятно с грозами.

"Однако остальная территория Украины все еще будет принадлежать антициклону, поэтому в большинстве областей 25 сентября предполагается сухая солнечная погода", – спрогнозировала Диденко.

Так, по данным синоптика, температура воздуха будет почти летней, +23...+28 градусов, в западных областях +21...+24 градуса.

В Киеве сухо, солнечно и тепло до +26.

"Ощутимое похолодание ориентировочно – 29 сентября, но до окончательно устойчивого понижения температуры воздуха еще далеко", – рассказала Наталья Диденко.

Она добавила, что в Украине "прекрасный умеренно-континентальный климат" (а на юге Крыма даже субтропический) – это один из самых благоприятных для жизни человека.

Отметим, по данным Укргидрометцентра, в течение недели дожди ожидаются в среду, 25 сентября – в западной части Украины.

В четверг, 26 сентября, дождить будет уже и в нескольких центральных и северных областях, в частности в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, на западе – кратковременные дожди.

В пятницу, 27 сентября, существенных осадков не предвидится, в субботу, 28 сентября, дожди вернутся на запад Украины.

В воскресенье, 29 сентября, в западной части Украины ожидается ухудшение погоды: облачность, понижение температуры воздуха до +14 градусов, дожди.