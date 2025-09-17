"Война забрала молодую жизнь": в боях на Запорожском направлении погиб командир стрелкового отделения со Львовщины. Фото
Защищая Украину, погиб младший сержант со Львовщины Василий Ковальчук. Последний бой он принял вблизи Ольговского, что на Запорожье.
Василий Ковальчук защищал родную землю в должности командира стрелкового отделения. Трагическую весть сообщили в Новороздольском городском совете.
Что известно о Герое
О потере на малой родине воина сообщили в понедельник, 15 сентября.
"Еще одна печальная весть для всей громады... Война снова забрала молодую жизнь. Защищая Украину, ее независимость и свободу каждого из нас, вблизи села Ольговское Пологовского района Запорожской области погиб младший сержант Василий Романович Ковальчук, 1996 года рождения, житель села Березина", – отметили в Новороздольском городском совете.
Там рассказали, что молодой защитник защищал Украину в должности командира стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона воинской части А7381.
"Это большая потеря для родных, близких и для нашей громады. Память об отважном Защитнике навсегда останется в сердцах тех, кто знал и уважал Василия. Склоняем головы в скорби и благодарности за его службу и преданность Украине. Вечная память Герою. О времени встречи кортежа с телом Героя и чина похорон сообщим позже", – указано в сообщении.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что на войне погиб боец батальона специальных операций Константин Биньковский. Последний бой он принял вблизи населенного пункта Александро-Калиново в Донецкой области.
В Национальной полиции Украины отметили, что офицер до последнего вздоха оставался преданным службе и выполнял боевые задачи вместе с побратимами.
Известно, что полицейский участвовал в боях за Курдюмовку, Клещеевку, Волчанск, Торецк, Яблоновку и Александро-Калиново. Он неоднократно осуществлял эвакуацию раненых и погибших воинов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!