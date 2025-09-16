Осуществлял эвакуацию раненых и погибших: на войне погиб боец батальона специальных операций Константин Биньковский. Фото

На фронте погиб боец батальона специальных операций "Эней" Константин Биньковский. Капитан полиции погиб вблизи населенного пункта Александро-Калиново в Донецкой области.

О гибели сообщила Национальная полиция Украины в своем официальном телеграмм-канале. Там отметили, что офицер до последнего оставался преданным службе и выполнял боевые задачи вместе с собратьями.

Константин Биньковский начал службу в органах внутренних дел еще в 2008 году в Черкассах. Впоследствии он стал частью штурмового полка "Сафари" бригады Национальной полиции "Ярость", а с 2024 года – бойцом батальона спецопераций "Эней". Побратимы вспоминают его как человека, который всегда находил выход из сложных ситуаций и даже во время обстрелов поддерживал других словом и примером.

Фронтовой путь

Полицейский участвовал в боях за Курдюмовку, Клещеевку, Волчанск, Торецк, Яблоновку и Александро-Калиново. Он неоднократно осуществлял эвакуацию раненых и погибших воинов.

За годы службы награжден рядом наград, в частности медалями "10 лет добросовестной службы", "За особую службу III степени", "За взаимодействие" и знаком "За отвагу в службе".

