"Война забирает лучших сыновей Украины": за день до дня рождения на фронте погиб защитник с Прикарпатья. Фото

Защищая Украину от российских оккупантов, во время выполнения боевого задания погиб сержант Евгений Михайлович Гринышин. Воин ушёл из жизни за день до своего дня рождения — 8 сентября ему должно было исполниться 28 лет.

Жизнь бойца оборвалась 7 сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской глава Долины Иван Дырив.

Гибель мужественного воина произошла всего за день до его дня рождения.

"Он отдал свою жизнь, мужественно выполняя воинский долг в бою за Украину, её свободу и Независимость. Евгений погиб 7 сентября 2025 года — всего за день до своего дня рождения", — говорится в сообщении.

Евгений Гринышин служил в составе инженерно-сапёрной роты 63-й отдельной механизированной бригады. Он занимал должность командира 2-го инженерно-позиционного отделения инженерно-позиционного взвода.

Боец имел звание сержанта. Военный погиб в результате поражения автомобиля российским FPV-дроном.

Известно, что боец был родом из села Великая Турья на Прикарпатье. О дате и времени встречи тела павшего Героя будет сообщено дополнительно.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Разделяем вашу боль и низко склоняем головы в скорби. Вечная память и слава защитнику Украины!"— подытожил Иван Дырив.

