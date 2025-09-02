Был настоящим патриотом: на фронте погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"В боях за Украину погиб киевский полицейский Николай Видомский", – говорится в сообщении.

Правоохранитель был родом из Винницкой области. Службу в органах внутренних дел начал в 2005 году и работал в различных подразделениях столичной полиции. В 2024 году он присоединился к полку полиции особого назначения (стрелковый) полиции Киева, чтобы защищать государство на передовой.

Николай без колебаний выбрал путь воина и держал оборону там, где ежедневно идут ожесточенные бои, а земля содрогается от взрывов. Несмотря на тяжелые испытания и потери, он делал все от себя зависящее, чтобы приблизить мир в нашей стране.

Находясь на боевой позиции в Донецкой области, Николай Видомский погиб на поле боя в результате вражеского артиллерийского обстрела.

"Он был не только офицером, но и настоящим патриотом, который до последнего оставался верным Присяге. Коллеги будут помнить Николая как доброго, искреннего и преданного товарища, надежного командира и профессионала, который всегда приходил на помощь. У правоохранителя остались жена, две дочери, родители и брат. Его светлая память навсегда будет жить в сердцах родных, друзей и побратимов", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Игорь Науменко. Жизнь защитника Украины оборвалась 27 августа.

