Война забирает лучших: погиб журналист и офицер ДШВ Сергей Фисун

В боях против российской оккупационной армии погиб харьковский журналист и офицер Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Фисун. Мужчина встал на защиту страны после аннексии Крыма и начала российской войны на востоке Украины.

Видео дня

Погибшему защитнику было 47 лет. Об этом в Facebook сообщил его побратим Александр Рудык.

Отдал жизнь за Украину

Сергей Фисун окончил исторический факультет Харьковского национального университета имени Каразина. Работал корреспондентом на харьковском телевидении, журналистом в местных изданиях, в частности, в Status Quo, был членом Национального союза журналистов Украины.

"Проклятая война забирает лучших сыновей и дочерей Украины. Они отдают свою жизнь за нас, за Украину. И мы должны быть достойны их Жертвенности. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким Воина, погребение которого состоится через несколько дней в Харькове, городе, где он жил в последнее время и где живут его родные. Герои не умирают", – написал Александр Рудык.

Журналистка Наталья Кобзарь, ныне занимающая должность главного редактора Status Quo, в комментарии "Детектору медиа" рассказала, что не очень долго работала вместе с Сергеем, но помнит его как чуткого и искреннего человека.

"Я помню его прежде всего не как коллегу, а как человека – отзывчивого, искреннего, непосредственного, но в то же время настойчивого, принципиального, последовательного, со сложившейся системой ценностей. Всегда готов помочь – это первая ассоциация, которая пришла мне в голову", – сказала она.

После того, как его отец получил ранение на Майдане во время Революции достоинства, Сергей занял его место в 28-й сотне Майдана, был фотокорреспондентом.

После аннексии Крыма и начала российской войны на востоке Украины пошел добровольцем в 199-й учебный центр Десантно-штурмовых войск, получил звание сержанта, а затем прошел офицерскую подготовку в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и стал младшим лейтенантом.

Напомним, на Покровском направлении в результате атаки вражеского дрона погиб военный, житель Мироцкого Киевской области Сергей Хоменко. Жизнь мужественного защитника оборвалась 30 января. Герой добровольно стал на защиту Украины в апреле 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, отдал жизнь воин с Тернопольщины Максим Прокопчук. Он принимал участие в Курской операции Сил обороны Украины. Последний бой главный сержант Прокопчук принял 8 февраля 2025-го, почти год он считался пропавшим без вести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!