Без отца остались две дочери: на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Хоменко. Фото

На Покровском направлении в результате атаки вражеского дрона погиб военный, житель Мироцкого Киевской области Сергей Хоменко. Жизнь мужественного защитника оборвалась 30 января.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"На фронте погиб житель Мироцкого – 41-летний Сергей Хоменко", – говорится в сообщении.

Герой добровольно стал на защиту Украины в апреле 2022 года. Служил в рядах Национальной гвардии Украины, выполнял боевые задачи на самых сложных направлениях фронта – в частности в районах Северска, Лимана, Северодонецка, Лисичанска, Бахмута.

К сожалению, 30 января 2026 Сергей погиб на Покровском направлении в результате поражения вражеским FPV-дроном.

"Трудолюбивый, искренний и добрый, он имел золотые руки, работал строителем, любил рыбалку и всегда был готов прийти на помощь другим. Таким Сергея будут помнить родные, друзья и собратья. У Героя остались жена Анна, мама Валентина, сестра Наталья и две дочери – Полина и Лиза. Искренние соболезнования семье и всем, кто знал Сергея. Это невосполнимая потеря для всей общины", – добавил Федорук.

